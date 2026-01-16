ua en ru
Пт, 16 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

"Нова пошта" пояснила, що робити, коли не відчиняється поштомат: інструкція

П'ятниця 16 січня 2026 16:10
UA EN RU
"Нова пошта" пояснила, що робити, коли не відчиняється поштомат: інструкція Як діяти, якщо дверцята поштомата не відчиняються (фото: novaposhta ua)
Автор: Василина Копитко

"Нова пошта" попередила українців, що через сильні морози іноді дверцята поштомата не відчиняються із першого разу. Для таких випадків є чіткий алгоритм дій.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення "Нової пошти" у Telegram.

Що робити, якщо дверцята поштомата не відчинились

"Січневі морози не пройшли повз і наші поштомати. Ми підготували памʼятку, як діяти, коли дверцята комірки з вашою посилкою не відкрилися з першого разу", - написали у компанії.

У "Новій пошті" радять дотримуватись алгоритму:

  • спочатку спробуй відкрити кілька разів кнопкою у застосунку;
  • якщо чуєш клацання замка, але дверцята не відкриваються - м'яко натисни на них руками та спробуй відкрити комірку знову;
  • коли і це не допомагає, злегка обстукай комірку з вантажем та сусідні комірки, після чого обережно посмикай на себе;
  • якщо все марно - пиши нам або подзвони на гарячу лінію.

&quot;Нова пошта&quot; пояснила, що робити, коли не відчиняється поштомат: інструкціяЯк діяти, якщо комірка поштомата замерзла (інфографіка "Нова пошта")

Що не можна робити

Водночас у компанії наголосили, що замерзлу комірку поштомата не можна поливати гарячою водою чи нагрівати її відкритим вогнем. Також заборонено використовувати сіль чи хімікати, щоб її відчинити.

&quot;Нова пошта&quot; пояснила, що робити, коли не відчиняється поштомат: інструкціяЩо не можна робити, коли замерзла комірка поштомата (інфографіка "Нова пошта")

Раніше ми писали про те, що компанія "Нова пошта" попередила українців, що один із мобільних сервісів незабаром повністю перестане функціонувати.

Читайте також про те, що "Нова пошта" пропонує українцям послугу - "Пункт передачі" (вона ж "Пункт зберігання"). Це зручний сервіс, що дозволяє залишити особисті речі або посилку у відділенні, поштоматі чи пункті приймання-видачі для тимчасового зберігання або подальшої передачі одержувачу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новая почта посилки Інструкція
Новини
Україна сьогодні отримала "серйозний пакет" ракет до систем ППО, - Зеленський
Україна сьогодні отримала "серйозний пакет" ракет до систем ППО, - Зеленський
Аналітика
Треба позбутись ілюзій, що з Путіним можна домовитись – Олександр Мережко, Слуга народу
Роман Коткореспондент РБК-Україна Треба позбутись ілюзій, що з Путіним можна домовитись – Олександр Мережко, Слуга народу