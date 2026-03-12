ua en ru
Главная » Жизнь » Общество

Управлять посылками теперь удобнее: "Новая почта" заявила о важном изменении в приложении

17:32 12.03.2026 Чт
2 мин
Красный грузовик подскажет, что ваше отправление уже на месте
aimg Ирина Костенко
Управлять посылками теперь удобнее: "Новая почта" заявила о важном изменении в приложении Управлять посылками в приложении НП можно быстрее (фото иллюстративное: Getty Images)

В приложении "Новой почты" появилась новая функция - мультиномер. Она позволяет следить за разными заказами практически одновременно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы НП в Telegram.

Читайте также: Нужно ли платить за переадресацию посылки в "Новой почте": есть одно условие

Что такое мультиномер

Украинцам рассказали, что в мобильном приложении "Новой почты" появилась новая функция - мультиномер, которая позволяет:

  • добавить в одном аккаунте до трех номеров телефона;
  • легко переключаться между ними.

"Удобно, если пользуетесь разными номерами - личным, рабочим или иностранным. Все в одном месте - без выхода из аккаунта или дополнительных устройств", - объяснили в пресс-службе компании.

Управлять посылками теперь удобнее: &quot;Новая почта&quot; заявила о важном изменении в приложенииВ приложении НП появилась функция мультиномер (инфографика: t.me/novapostcorp)

Как работает мультиномер

Теперь пользователи могут авторизоваться в приложении НП сразу по нескольким номерам телефонов (выходить из одного аккаунта, чтобы зайти в другой, больше не нужно).

Новая функция позволяет:

  • переключаться между номерами в одно касание;
  • отслеживать отправления отдельно по каждому номеру (управлять посылками по нескольким номерам одновременно);
  • получать уведомления (оповещения) о статусе посылки (или его изменении) в пределах каждого номера телефона.

"К тому же возле каждого номера есть индикатор активных отправлений - красный грузовик, который подскажет, что вас уже ждет посылка", - добавили в компании.

Чтобы воспользоваться новой функцией, необходимо обновить приложение НП до версии 4.3.3:

  • либо в App Store;
  • либо в Google Play.

Напомним, ранее мы рассказывали, что "Новая почта" превратила почтоматы в торговых центрах в удобные камеры хранения. Оставить свои пакеты в безопасной ячейке можно "в несколько кликов", а заплатить за услугу придется не так уж и много.

Кроме того, мы объясняли, что делать, когда дверца почтомата не открывается с первого раза.

Читайте также, что можно сделать в отделениях "Новой почты" во время отключений света.

