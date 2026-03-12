Управлять посылками теперь удобнее: "Новая почта" заявила о важном изменении в приложении
В приложении "Новой почты" появилась новая функция - мультиномер. Она позволяет следить за разными заказами практически одновременно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы НП в Telegram.
Что такое мультиномер
Украинцам рассказали, что в мобильном приложении "Новой почты" появилась новая функция - мультиномер, которая позволяет:
- добавить в одном аккаунте до трех номеров телефона;
- легко переключаться между ними.
"Удобно, если пользуетесь разными номерами - личным, рабочим или иностранным. Все в одном месте - без выхода из аккаунта или дополнительных устройств", - объяснили в пресс-службе компании.
В приложении НП появилась функция мультиномер (инфографика: t.me/novapostcorp)
Как работает мультиномер
Теперь пользователи могут авторизоваться в приложении НП сразу по нескольким номерам телефонов (выходить из одного аккаунта, чтобы зайти в другой, больше не нужно).
Новая функция позволяет:
- переключаться между номерами в одно касание;
- отслеживать отправления отдельно по каждому номеру (управлять посылками по нескольким номерам одновременно);
- получать уведомления (оповещения) о статусе посылки (или его изменении) в пределах каждого номера телефона.
"К тому же возле каждого номера есть индикатор активных отправлений - красный грузовик, который подскажет, что вас уже ждет посылка", - добавили в компании.
Чтобы воспользоваться новой функцией, необходимо обновить приложение НП до версии 4.3.3:
- либо в App Store;
- либо в Google Play.
