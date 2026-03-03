ua en ru
Вт, 03 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Шопінг без зайвих пакетів: як звільнити руки в ТРЦ з поштоматом НП і скільки це коштує

Вівторок 03 березня 2026 13:06
UA EN RU
Шопінг без зайвих пакетів: як звільнити руки в ТРЦ з поштоматом НП і скільки це коштує Поштомат НП можна використовувати як камеру схову (фото: facebook.com/victoriagardenskyiv)
Автор: Ірина Костенко

"Нова пошта" перетворила поштомати у торгових центрах на зручні камери схову. Залишити свої пакети у безпечній комірці можна "у кілька кліків", а заплатити за послугу доведеться не так вже й багато.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби НП у Telegram.

Читайте також: Чи треба платити за переадресацію посилки в "Новій пошті": є одна умова

Як перетворити поштомат на камеру схову

"Під час шопінгу у ТРЦ не носіть всі покупки із собою - залишайте речі у поштоматах "Нової пошти" на зберігання", - порадили громадянам у компанії.

Так, поклавши наявні пакунки у комірку, продовжити шопінг або відпочинок у торговому центрі можна з вільними руками.

А забрати свої речі - можна в будь-який зручний момент.

Для того, щоб скористатися такою послугою, потрібно:

  • відкрити мобільний застосунок НП;
  • створити в ньому відправлення;
  • помістити покупки у вільну комірку поштомату;
  • закрити її, щоб речі вас дочекались.

Чи можна оформити послугу офлайн і яка ціна

Згідно з інформацією прес-служби компанії, оформити такий сервіс можна також:

  • у відділенні НП;
  • у пункті видачі.

Для цього потрібно звернутися до оператора та замовити послугу "Пункт передачі".

"Вартість становить 30 гривень", - уточнили в "Новій пошті".

Шопінг без зайвих пакетів: як звільнити руки в ТРЦ з поштоматом НП і скільки це коштуєПублікація НП (скриншот: t.me/novapostcorp)

Варто зазначити, що в цілому "Пункт передачі" чи "Пункт зберігання" - послуга, яка дозволяє через відділення НП, пункт або поштомат передати іншій людині посилку (пакунок, ключі або інші особисті речі).

Шопінг без зайвих пакетів: як звільнити руки в ТРЦ з поштоматом НП і скільки це коштуєЩо включено у вартість послуги (інфографіка: novaposhta.ua)

У відділеннях можна навіть залишити свій багаж, поки людина чекає на потяг чи автобус.

При цьому важливо врахувати параметри відправлень, які приймаються.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які 10 відділень НП у Києві перейшли на цілодобовий режим роботи (24/7).

Крім того, ми пояснювали, що робити, коли дверцята поштомата не відчиняються з першого разу.

Читайте також, що можна зробити у відділеннях "Нової пошти" під час відключень світла.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новая почта посилки шопінг послуги Супермаркети Поради Магазини Товари
Новини
Переговори в Абу-Дабі під питанням: Зеленський назвав чотири альтернативи
Переговори в Абу-Дабі під питанням: Зеленський назвав чотири альтернативи
Аналітика
Ейджизм в Україні закінчився? Як робітники 55+ рятують ринок праці: інтерв’ю з Еллою Лібановою
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Ейджизм в Україні закінчився? Як робітники 55+ рятують ринок праці: інтерв’ю з Еллою Лібановою