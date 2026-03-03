Шопінг без зайвих пакетів: як звільнити руки в ТРЦ з поштоматом НП і скільки це коштує
"Нова пошта" перетворила поштомати у торгових центрах на зручні камери схову. Залишити свої пакети у безпечній комірці можна "у кілька кліків", а заплатити за послугу доведеться не так вже й багато.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби НП у Telegram.
Як перетворити поштомат на камеру схову
"Під час шопінгу у ТРЦ не носіть всі покупки із собою - залишайте речі у поштоматах "Нової пошти" на зберігання", - порадили громадянам у компанії.
Так, поклавши наявні пакунки у комірку, продовжити шопінг або відпочинок у торговому центрі можна з вільними руками.
А забрати свої речі - можна в будь-який зручний момент.
Для того, щоб скористатися такою послугою, потрібно:
- відкрити мобільний застосунок НП;
- створити в ньому відправлення;
- помістити покупки у вільну комірку поштомату;
- закрити її, щоб речі вас дочекались.
Чи можна оформити послугу офлайн і яка ціна
Згідно з інформацією прес-служби компанії, оформити такий сервіс можна також:
- у відділенні НП;
- у пункті видачі.
Для цього потрібно звернутися до оператора та замовити послугу "Пункт передачі".
"Вартість становить 30 гривень", - уточнили в "Новій пошті".
Публікація НП (скриншот: t.me/novapostcorp)
Варто зазначити, що в цілому "Пункт передачі" чи "Пункт зберігання" - послуга, яка дозволяє через відділення НП, пункт або поштомат передати іншій людині посилку (пакунок, ключі або інші особисті речі).
Що включено у вартість послуги (інфографіка: novaposhta.ua)
У відділеннях можна навіть залишити свій багаж, поки людина чекає на потяг чи автобус.
При цьому важливо врахувати параметри відправлень, які приймаються.
