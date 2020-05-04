Карантинный скандал в Черкассах и появление Ким Чен Ына на публике: новости за выходные

Коллаж РБК-Украина

В Черкассах разгорелся скандал из-за ослабления карантина, президент США Дональд Трамп определился с кандидатурой на пост посла в Украине, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые появился на публике после слухов о смерти. Подробнее о том, что произошло на выходных, 1-3 мая, - в материале РБК-Украина

Коронавирус в Украине: число зараженных приближается к 12 тыс

Темпы распространения коронавируса в Украине существенно не снижаются. Ежедневно COVID-19 инфицируются около полутысячи украинцев. За истекшие сутки зафиксировано 502 новых случая заражения. По состоянию на 4 мая официальное число людей с диагнозом COVID-19 составляет 11913. В результате осложнений, вызванных инфекцией, скончались 288 человек. Число выздоровевших на сегодня составляет 1547 пациентов.

США имеют доказательства, что коронавирус распространился из лаборатории в Ухане, - Помпео

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео заявил о наличии значительного количества доказательств того, что коронавирус начал распространяться из лаборатории в китайском Ухане. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал ABC.

"Мы изначально говорили, что это вирус, который появился в китайском Ухане. Китай и раньше заражал мир, у них и раньше были лаборатории, которые не соответствуют стандартам. Это не первый раз, когда мир подвергся воздействию вируса, появившегося из-за ошибки в китайской лаборатории", - заявил он.

ВОЗ продлила действие глобальной чрезвычайной ситуации

Всемирная организация здравоохранения продлила действие глобального режима чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавируса. Такое решение было принято в ходе заседания комитета по ЧС, сообщил генеральный директор организации Тедрос Аданом Гибреисус во время брифинга.

"Пандемия остается чрезвычайной ситуацией для общественного здравоохранения", - заявил он.

Если отменим карантин, получим 140 тысяч смертей до конца года, - Ляшко

Если полностью отменить карантин в Украине без введения профилактических мер, то к концу года количество умерших от коронавируса достигнет 140 тысяч. Об этом заявил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко на странице в Facebook.

По словам главного санврача, введенные в Украине профилактические и противоэпидемические меры дают свой результат, но нельзя преждевременно отменять карантин.

Скандал в Черкассах из-за ослабления карантина: что известно

Полиция открыла уголовное дело из-за решения местных властей с 1 мая ослабить карантин в Черкассах. Министр внутренних дел Арсен Аваков резко отреагировал на ослабление карантина. По его словам, городской глава Черкасс "заигрался", а реакция на такие действия будет "жесткой". На это мэр города Анатолий Бондаренко заявил, что его не удастся запугать уголовным преследованием.

Также президент Владимир Зеленский передал Бондаренко "пламенный привет" от МВД и СБУ из-за решения о досрочном ослаблении карантина. По словам президента, действия городского главы будут иметь юридические последствия.

Помимо того, 1 мая городской голова Черкасс опубликовал на своей странице в Facebook якобы переписку с первым заместителем Ермака Трофимовым. В опубликованной переписке лицо, подписанное как Трофимов, угрожает Бондаренко действиями в ответ на решение о досрочном ослаблении карантина в Черкассах. Однако в ОП отрицают, что заместитель Ермака угрожал мэру Черкасс

Россия снова установила антирекорд по количеству новых случаев коронавируса

В Российской Федерации вновь зафиксировали антирекорд по количеству новых случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По данным оперативного штаба по борьбе с заболеванием, за минувшие сутки в России было зафиксировано 9623 случая заболевания коронавирусом. При этом общее количество случаев инфицирования возросло до 124 054.

Коломойский обратится в ЕСПЧ из-за закона о банках и рассчитывает на Портнова

Экс-владелец "Приватбанка" олигарх Игорь Коломойский заявил, что после принятия закона о банках планирует обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) и сотрудничать в этом вопросе с бывшим главой Администрации президента времен Януковича, юристом Андреем Портновым. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Коломойского hromadske.

Он подчеркнул, что принятие этого закона на некоторое время отдалит его борьбу в суде за "Приватбанк", но откроет дверь в ЕСПЧ.

Зеленский: необходимо обеспечить беспристрастное расследование событий 2 мая в Одессе

Украинские власти должны обеспечить беспристрастное расследование событий 2 мая в Одессе, когда в столкновениях между пророссийскими и проукраинскими активистами погибли 42 человека и 6 были убиты. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

По словам главы государства, каждый должен сделать все возможное, чтобы подобное больше никогда не повторилось, а государство должно обеспечить эффективное и беспристрастное расследование всех обстоятельств того дня.

Трамп определился с кандидатурой на пост посла в Украине

Президент США Дональд Трамп внес кандидатуру генерал-лейтенанта в отставке Кейта Дейтона на должность посла в Украине. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

Дейтон в настоящее время является директором Центра им. Джорджа К. Маршалла в Германии. Он также одновременно является старшим советником по обороне Соединенных Штатов в Украине. Ранее Дейтон служил военным атташе в посольстве в России, он владеет русским и немецким языками.

Напомним, должность главы диппредставительства в Киеве остается вакантной с мая 2019 года, когда предыдущий посол Мари Йованович была отозвана в Вашингтон.

Ким Чен Ын впервые появился на публике после слухов о смерти

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын появился на публике после слухов о смерти. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на южнокорейское агентство Yonhap. Ын принял участие в завершении строительства завода по производству удобрений в Пхеньяне. Кима сопровождали несколько высокопоставленных чиновников, в том числе его младшая сестра Ким Е Чжон.

Опубликовано видео. Отмечается, что это первое публичное выступление главы КНДР за последние 20 дней.