ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Если отменим карантин, получим 140 тысяч смертей до конца года, - Ляшко

Новости » Коронавирус     02.05.2020 - 16:01
Если отменим карантин, получим 140 тысяч смертей до конца года, - Ляшко
Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

Ляшко призвал украинцев включить "тумблер терпения"

Если полностью отменить карантин в Украине без введения профилактических мер, то к концу года количество умерших от коронавируса достигнет 140 тысяч. Об этом заявил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко на странице в Facebook.

По словам главного санврача, введенные в Украине профилактические и противоэпидемические меры дают свой результат, но нельзя преждевременно отменять карантин.

"И как бы не хотелось всем нам избавиться от этого карантина и коронавируса, надо все же включить тумблер терпения. Терпение, которое позволит нам выйти из карантина вовремя. А не преждевременно", - заявил он.

Ляшко пояснил, что получил прогноз от Kyiv School of Economics относительно количества жертв коронавируса в случае преждевременной отмены карантина. Отмена карантина приведет к 120-140 тысяч летальных случаев уже до конца 2020 года.

"Правительством планируется смягчение карантина. Но при определенных условиях. При определенных противоэпидемических, а не политических условиях", - подчеркнул санврач.

Если отменим карантин, получим 140 тысяч смертей до конца года, - Ляшко

Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения объявила об продолжении глобального режима чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавируса. Следующее заседание относительно режима ЧС будет созвано в течение 90 дней.

Кроме того, вчера президент Владимир Зеленский заявил, что Украина приближается к пику заболеваемости коронавирусом. Глава государства подчеркнул, что на майские праздники украинцев ожидает "решающий шторм".

Также главный санврач сообщал, что введение карантина помогло Украине избежать итальянской ситуации с коронавирусом. Ляшко отметил, что в Украине не пришлось внедрять сортировку больных коронавирусом.

Черкассы будут сопротивляться: мэр города ответил Зеленскому В Украине за сутки коронавирус подтвердили у 550 человек
Новости Украины Олег ЛяшкоМинистерство здравоохранения УкраиныкарантинКоронавирус
News
On Top