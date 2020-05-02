Если отменим карантин, получим 140 тысяч смертей до конца года, - Ляшко

Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

Ляшко призвал украинцев включить "тумблер терпения"

Если полностью отменить карантин в Украине без введения профилактических мер, то к концу года количество умерших от коронавируса достигнет 140 тысяч. Об этом заявил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко на странице в Facebook.

По словам главного санврача, введенные в Украине профилактические и противоэпидемические меры дают свой результат, но нельзя преждевременно отменять карантин.

"И как бы не хотелось всем нам избавиться от этого карантина и коронавируса, надо все же включить тумблер терпения. Терпение, которое позволит нам выйти из карантина вовремя. А не преждевременно", - заявил он.

Ляшко пояснил, что получил прогноз от Kyiv School of Economics относительно количества жертв коронавируса в случае преждевременной отмены карантина. Отмена карантина приведет к 120-140 тысяч летальных случаев уже до конца 2020 года.

"Правительством планируется смягчение карантина. Но при определенных условиях. При определенных противоэпидемических, а не политических условиях", - подчеркнул санврач.

Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения объявила об продолжении глобального режима чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавируса. Следующее заседание относительно режима ЧС будет созвано в течение 90 дней.

Кроме того, вчера президент Владимир Зеленский заявил, что Украина приближается к пику заболеваемости коронавирусом. Глава государства подчеркнул, что на майские праздники украинцев ожидает "решающий шторм".

Также главный санврач сообщал, что введение карантина помогло Украине избежать итальянской ситуации с коронавирусом. Ляшко отметил, что в Украине не пришлось внедрять сортировку больных коронавирусом.