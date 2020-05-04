Карантинний скандал в Черкасах і поява Кім Чен Ина на публіці: новини за вихідні

Колаж РБК-Україна

У Черкасах розгорівся скандал через послаблення карантину, президент США Дональд Трамп визначився з кандидатурою на пост посла в Україні, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин вперше з'явився на публіці після чуток про смерть. Детальніше про те, що сталося на вихідних, 1-3 травня, - в матеріалі РБК-Україна

Коронавірус в Україні: число заражених наближається до 12 тис

Темпи поширення коронавіруса в Україні істотно не знижуються. Щодня COVID-19 інфікуються близько півтисячі українців. За минулу добу зафіксовано 502 нових випадки зараження. Станом на 4 травня офіційне число людей з діагнозом COVID-19 складає 11913. В результаті ускладнень, викликаних інфекцією, померли 288 осіб. Число видужалих на сьогодні становить 1547 пацієнтів.

США мають докази, що коронавірус поширився з лабораторії в Ухані, - Помпео

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Майк Помпео заявив про наявність значної кількості доказів того, що коронавірус почав поширюватися з лабораторії в китайському Ухані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал ABC.

"Ми від початку говорили, що це вірус, який з'явився в китайському Ухані. Китай і раніше заражав світ, у них і раніше були лабораторії, які не відповідають стандартам. Це не перший раз, коли світ зазнав впливу вірусу, що з'явився через помилки в китайській лабораторії", - заявив він.

ВООЗ продовжила дію глобальної надзвичайної ситуації

Всесвітня організація охорони здоров'я продовжила дію глобального режиму надзвичайної ситуації у зв'язку з пандемією коронавірусу. Таке рішення було прийнято в ході засідання комітету з НС, повідомив генеральний директор організації Тедрос Аданом Гибреисус під час брифінгу.

"Пандемія залишається надзвичайною ситуацією для громадської охорони здоров'я", - заявив він.

Якщо скасуємо карантин, отримаємо 140 тисяч смертей до кінця року, - Ляшко

Якщо повністю скасувати карантин в Україні без запровадження профілактичних заходів, то до кінця року кількість померлих від коронавірусу досягне 140 тисяч. Про це заявив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко на сторінці у Facebook.

За словами головного санлікаря, введені в Україні профілактичні та протиепідемічні заходи дають свій результат, але не можна передчасно скасовувати карантин.

Скандал в Черкасах через ослаблення карантину: що відомо

Поліція відкрила кримінальну справу через рішення місцевої влади з 1 травня послабити карантин у Черкасах.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков різко відреагував на ослаблення карантину. За його словами, міський голова Черкас "загрався", а реакція на такі дії буде "жорсткою". На це мер міста Анатолій Бондаренко заявив, що його не вдасться залякати кримінальним переслідуванням.

Президент Володимир Зеленський передав Бондаренко "полум'яний привіт" від МВС і СБУ з-за рішення про дострокове ослаблення За словами президента, дії міського голови будуть мати юридичні наслідки.

Окрім того, 1 травня ввечері міський голова Черкас опублікував на своїй сторінці у Facebook нібито листування з першим заступником Єрмака Трофімовим. В опублікованому листуванні особа, підписана як Трофімов, погрожує Бондаренку діями у відповідь на рішення про дострокове послаблення карантину в Черкасах. Однак в ОП заперечують, що заступник Єрмака погрожував меру Черкас

Росія знову встановила антирекорд за кількістю нових випадків коронавірусу

У Російській Федерації знову зафіксували антирекорд за кількістю нових випадків інфікування коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

За даними оперативного штабу з боротьби з захворюванням, за минулу добу в Росії було зафіксовано 9623 випадки захворювання на коронавірус. При цьому загальна кількість випадків інфікування зросла до 124 054.

Коломойський звернеться до ЄСПЛ через закон про банки і розраховує на Портнова

Екс-власник "Приватбанку" олігарх Ігор Коломойський заявив, що після ухвалення закону про банки планує звертатися до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) і співпрацювати у цьому питання з колишнім головою Адміністрації президента часів Януковича, юристом Андрієм Портновим. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар Коломойського hromadske.

Він наголосив, що ухвалення цього закону на деякий час віддалить його боротьбу в суді за "Приватбанк", але відчинить двері до ЄСПЛ.

Зеленський: необхідно забезпечити неупереджене розслідування подій 2 травня в Одесі

Українська влада повинна забезпечити неупереджене розслідування подій 2 травня в Одесі, коли було в сутичках між проросійськими та проукраїнськими активістами загинули 42 людини та 6 було вбито. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі.

За словами глави держави, кожен повинен зробити все можливе, щоб подібне більше ніколи не повторилося, а держава повинна забезпечити ефективне та неупереджене розслідування всіх обставин того дня.

Трамп визначився з кандидатурою на посаду посла в Україні

Президент США Дональд Трамп вніс кандидатуру генерал-лейтенанта у відставці Кейта Дейтона на посаду посла в Україні. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Білого дому.

Дейтон в даний час є директором Центру ім. Джорджа Маршалла в Німеччині. Він також одночасно є старшим радником з питань оборони Сполучених Штатів в Україні. Раніше Дейтон служив військовим аташе в посольстві у Росії, він володіє російською та німецькою мовами.

Нагадаємо, що посада глави диппредставництва в Києві залишається вакантною з травня 2019 року, коли попередній посол Марі Йованович була відкликана у Вашингтон.

Кім Чен Ин вперше з'явився на публіці після чуток про смерть

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин з'явився на публіці чуток про смерть. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на південнокорейське агентство Yonhap. Кім Чен Ин взяв участь в завершенні будівництва заводу з виробництва добрив у Пхеньяні. Кіма супроводжували кілька високопоставлених чиновників, в тому числі його молодша сестра Кім Е Чжон.

Опубліковано відео. Наголошується, що це перший публічний виступ глави КНДР за останні 20 днів.