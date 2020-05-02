Трамп определился с кандидатурой на пост посла в Украине

Фото: Дональд Трамп (facebook.com/POTUS)

Кейт Дейтон ранее служил военным атташе в посольстве в России

Президент США Дональд Трамп внес кандидатуру генерал-лейтенанта в отставке Кейта Дейтона на должность посла в Украине. Об этом говорится у сообщении пресс-службы Белого дома.

" Кейт Дейтон из Вашингтона будет чрезвычайным и полномочным послом Соединенных Штатов Америки в Украине ", - отмечается в сообщении.

Дейтон в настоящее время является директором Центра им. Джорджа К. Маршалла в Германии. Он также одновременно является старшим советником по обороне Соединенных Штатов в Украине. Ранее Дейтон служил военным атташе в посольстве в России, он владеет русским и немецким языками.

Напомним, должность главы диппредставительства в Киеве остается вакантной с мая 2019 года, когда предыдущий посол Мари Йованович была отозвана в Вашингтон. Йованович получила назначение в Украину в 2016 году еще при президенте Бараке Обаме, а в мае 2019 года покинула свой пост по личному требованию Трампа.

В сети появилась аудиозапись на которой слышно, как будто бы президент США Дональд Трамп говорит, что хочет, чтобы посла в Украине Мари Йованович уволили. Участниками разговора предположительно были бывшие бизнес партнеры персонального адвоката Трампа, Руди Джулиани - Лев Парнас и Игорь Фруман. Разговор состоялся весной 2018 года.

Временным поверенным в делах США в Украине стал Уильям Тейлор. В конце декабря 2019 года Тейлор заявил, что после завершения его дипломатической миссии в Украине его обязанности будет исполнять его заместитель Кристина Квин.