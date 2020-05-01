Попытка сделать рейтинг: Зеленский отреагировал на смягчение карантина в Черкассах

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Зеленский назвал действия мэра Черкасс попыткой заработать политический рейтинг

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение мэра Черкасс относительно ослабления карантинных ограничений ранее 11 мая. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

По словам главы государства, решение об ослаблении карантина в Черкассах, раньше запланированного правительством срока, является ничем иным, как попыткой мэра города сделать политический рейтинг.

"Отдельный пламенный привет лично от президента, а также Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины я хочу передать мэру города Черкассы, который вместе с городским советом потеряли календарь и собирались смягчать карантинные меры раньше 11 мая. Это попытка заработать политический рейтинг ценой жизни и здоровья жителей города. Это будет иметь соответствующие юридические последствия", - заявил Зеленский.

Как известно, 30 апреля Черкасский городской совет принял решение об ослаблении карантина в городе раньше 11 мая. Местные власти разрешили с 1 мая возобновить работу непродовольственных магазинов, рынков, парков и скверов, а также летних площадок кафе и ресторанов.

После этого полиция возбудила уголовное дело. Правоохранители объяснили, что местные власти выходят за рамки своих полномочий, ведь согласно постановлению Кабмина, сейчас нельзя ослаблять карантин.

Добавим, глава МВД Арсен Аваков заявил, что мэр Черкасс "заигрался", а реакция полиции на его действия будет "жесткой".