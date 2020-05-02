Коломойский обратится в ЕСПЧ из-за закона о банках и рассчитывает на Портнова

Фото: Игорь Коломойский (УНИАН)

Олигарх планирует это сделать после принятия закона Радой

Экс-владелец "Приватбанка" олигарх Игорь Коломойский заявил, что после принятия закона о банках планирует обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) и сотрудничать в этом вопросе с бывшим главой Администрации президента времен Януковича, юристом Андреем Портновым. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Коломойского hromadske.

Он подчеркнул, что принятие этого закона на некоторое время отдалит его борьбу в суде за "Приватбанк", но откроет дверь в ЕСПЧ.

"Когда примут закон, тогда уже буду обращаться... Меня ограбили, этот закон закрывает мне возможности на определенное время судиться в Украине, то есть возможности на восстановление справедливости исчерпаны и я могу обращаться в Европейский суд. Портнов, кстати, по этому поводу сделал комментарий как-то. Наверное я к нему обращусь, чтобы он нас обслуживал. И получим приговор Европейского суда, что национализация была незаконной, надо все вернуть. И что тогда? Украине будет от этого легче? Рано или поздно будет. А так получается, что новая власть стала сообщниками прошлой в этом вопросе", - сказал Коломойский.

Ранее сообщалось, что в Министерстве юстиции считают, что в случае принятия закона о банках, возвращение "Приватбанка" олигарху Игорю Коломойскому будет "на 99% невозможным".

РБК-Украина писало, что в "Слуге народа" заявляли, что закон о банках, необходимый для кредитования МВФ, парламент сможет поддержать во втором чтении не раньше мая. Для голосования необходимо, чтобы вступил в силу закон об изменениях в регламент Верховной рады.