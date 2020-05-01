Полиция открыла уголовное дело из-за ослабления карантина в Черкассах

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Власти решили с 1 мая разрешить работу большинства магазинов, а также посещение парков и зеленых зон

Полиция открыла уголовное дело из-за решения местных властей с 1 мая ослабить карантин в Черкассах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Черкасской области.

Отметим, 30 апреля власти Черкасс решили ослабить карантин в городе, разрешив с 1 мая работу большинства магазинов, а также посещение зеленых зон и парков.

"Выходя за рамки своих полномочий, горисполком разрешил работу парикмахерских, салонов красоты, объектов спортивной инфраструктуры, летних площадок заведений ресторанного хозяйства, магазинов по продаже непродовольственных товаров, электротоваров, мебели, книжной продукции, рынков и ярмарок по продаже сельскохозяйственные продукции и цветов, а также городских парков и скверов и расположенных на их территории аттракционов", - говорится в сообщении полиции.

В ведомстве объяснили, что принятое решение исполкома противоречит постановлению Кабинета Министров № 211 "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2".

"Таким образом руководство городского совета вызывающе игнорирует требования правительства Украины и сознательно в период пандемии подвергает опасности горожан и жителей области. И это при том, что в Черкасской области зафиксировано 296 случаев заболевания коронавирусом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эти сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 325 Уголовного кодекса Украины.

При этом силовики обещают штрафовать малый и средний бизнес в случае невыполнения постановления Кабмина.

"С целью обеспечения выполнения требований действующего законодательства на территории города Черкассы полицейские в составе мобильных групп будут проводить превентивную работу среди представителей малого и среднего бизнеса, а в случае игнорирования запрета и невыполнение законных требований - привлекать нарушителей к административной ответственности по статье 44-3 КУоАП", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что ослабление карантина в Черкассах может привести к катастрофическим последствиям. При этом он пообещал, что действиям местных властей будет дана оценка правоохранительных органов.

РБК-Украина писало, что по пути ослабления карантина также пошли власти Житомира и Днепра, начиная с 1 мая ослаблять ограничения.

При этом ранее в Минздраве предупреждали, что страна рискует попасть под вторую волну заболеваний COVID-19 в случае преждевременной отмены карантина.