Мэр Черкасс ответил на угрозы Авакова

Фото: Анатолий Бондаренко (facebook Анатолия Бондаренко)

Мэр Черкасс заявил, что его не удастся запугать

После ослабления карантина в Черкассах и открытия уголовного дела мэр города Анатолий Бондаренко заявил, что его не удастся запугать уголовным преследованием. Об этом он сообщил в своем Facebook.

В частности, Бондаренко прокомментировал открытие уголовного дела и реакцию министра внутренних дел Арсена Авакова.

"Меня, городского голову, и нашу семью никакими уголовными делами, возобновленными, не запугать. В том числе от высших чиновников нашей страны", - заявил мэр.

Он также отметил, что адресует свое обращение высшим чиновникам Украины.

"Дорогие друзья, в Черкассах есть много нераскрытых дел… Нужно расследовать эти дела, а не решение Черкасского исполкома. Он только восстановил справедливость, потому что, по-моему, большой строительный гипермаркет ничем не отличается от маленького магазина строительных товаров", - подчеркнул Бондаренко.

Он уточнил, что гражданин Украины имеет право посещать все магазины с соблюдением карантинных мер.

Напомним, сегодня полиция открыла уголовное дело в связи с решением исполкома Черкасс ослабить карантин в городе и открыть магазины, парки и летние площадки ресторанов. Также были сняты практически все ограничения на общественный транспорт.

Кроме того, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что мэр Черкасс "заигрался", поэтому реакция на ослабление карантина будет жесткой.