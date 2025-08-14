Капітан ПСЖ віддав свою медаль Забарному одразу після фіналу Суперкубка

У матчі за Суперкубок УЄФА французький ПСЖ у серії пенальті здолав англійський "Тоттенгем". Нагадаємо, що трофей традиційно розігрують між переможцем Ліги чемпіонів та володарем Ліги Європи попереднього сезону.

Новачок парижан Ілля Забарний цього вечора не вийшов на поле. Клуб не встиг включити його до заявки на гру, тож за регламентом він не міг отримати медаль.

Втім, під час святкування перемоги на полі відбулася емоційна сцена. Капітан ПСЖ Маркіньйос підійшов до українця та власноруч надів йому на шию свою медаль переможця.

Цей жест підтримки одразу привернув увагу камер та викликав хвилю обговорень серед уболівальників, як з України, так і з усього світу.

Також Забарний мав змогу підняти над головою Суперкубок УЄФА разом із партнерами, зробивши пам’ятні фото з трофеєм.

А дебютувати за нову команду 22-річний захисник може вже найближчої неділі, 17 серпня, у поєдинку першого туру Ліги 1 проти "Нанта".