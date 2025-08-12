Стало відомо, чи дебютує Забарний за ПСЖ у фіналі Суперкубка УЄФА

Український захисник Ілля Забарний приєднався до ПСЖ та вирушить з командою Луїса Енріке до італійського міста Удіне. Там у середу, 14 серпня, парижани зустрінуться з лондонським "Тоттенгемом" у матчі за Суперкубок УЄФА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на акаунт "ParisSG INFOS" у соцмережі Х (Twitter).

Чи зіграє Забарний за ПСЖ у фіналі Суперкубку УЄФА? Попри присутність у заявці на поїздку, Забарний не зможе вийти на поле у цьому поєдинку. Причини відсутності офіційно не уточнюють, але за інформацією французьких ЗМІ, футболіст ще не готовий до офіційних матчів через нещодавню адаптацію та підготовку після переходу. Втім, уболівальники зможуть уперше побачити його у формі паризького клубу вже цього вівторка, 12 серпня, о 19:00 за місцевим часом. У цей вечір команда проведе відкрите тренування на стадіоні в Удіне, яке буде доступне для журналістів. Для Забарного це стане першим знайомством із новими партнерами у повноцінному тренувальному процесі. Zabarnyi va se rendre à Udine avec le groupe de Luis Enrique même s'il ne pourra pas disputer la rencontre de Supercoupe mercredi face à Tottenham.



Il s'entraînera donc pour la première fois avec la tunique parisienne ce mardi soir à 19h00 à Udine.



Une séance… pic.twitter.com/DHiNEAgZsw — ParisSG INFOS (@Paris_sginfos) August 12, 2025