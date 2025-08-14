Неожиданно: капитан ПСЖ подарил медаль Забарному после финала Суперкубка

В матче за Суперкубок УЕФА французский ПСЖ в серии пенальти одолел английский "Тоттенхэм". Напомним, что трофей традиционно разыгрывают между победителем Лиги чемпионов и обладателем Лиги Европы предыдущего сезона.

Новичок парижан Илья Забарный в этот вечер не вышел на поле. Клуб не успел включить его в заявку на игру, поэтому по регламенту он не мог получить медаль.

Впрочем, во время празднования победы на поле произошла эмоциональная сцена. Капитан ПСЖ Маркиньос подошел к украинцу и собственноручно надел ему на шею свою медаль победителя.

Этот жест поддержки сразу привлек внимание камер и вызвал волну обсуждений среди болельщиков, как из Украины, так и со всего мира.

Также Забарный имел возможность поднять над головой Суперкубок УЕФА вместе с партнерами, сделав памятные фото с трофеем.

А дебютировать за новую команду 22-летний защитник может уже в ближайшее воскресенье, 17 августа, в поединке первого тура Лиги 1 против "Нанта".