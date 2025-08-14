ua en ru
Неожиданно: капитан ПСЖ подарил медаль Забарному после финала Суперкубка

Четверг 14 августа 2025 09:57
Неожиданно: капитан ПСЖ подарил медаль Забарному после финала Суперкубка Илья Забарный (фото: instagram.com/psg)
Автор: Екатерина Урсатий

Пари Сен-Жермен завоевал Суперкубок УЕФА, а после финального свистка капитан команды Маркиньос поразил поступком в адрес украинского защитника Ильи Забарного.

Об этом сообщает РБК-Украина.

В матче за Суперкубок УЕФА французский ПСЖ в серии пенальти одолел английский "Тоттенхэм". Напомним, что трофей традиционно разыгрывают между победителем Лиги чемпионов и обладателем Лиги Европы предыдущего сезона.

Новичок парижан Илья Забарный в этот вечер не вышел на поле. Клуб не успел включить его в заявку на игру, поэтому по регламенту он не мог получить медаль.

Впрочем, во время празднования победы на поле произошла эмоциональная сцена. Капитан ПСЖ Маркиньос подошел к украинцу и собственноручно надел ему на шею свою медаль победителя.

Этот жест поддержки сразу привлек внимание камер и вызвал волну обсуждений среди болельщиков, как из Украины, так и со всего мира.

Также Забарный имел возможность поднять над головой Суперкубок УЕФА вместе с партнерами, сделав памятные фото с трофеем.

А дебютировать за новую команду 22-летний защитник может уже в ближайшее воскресенье, 17 августа, в поединке первого тура Лиги 1 против "Нанта".

Ранее мы сообщали о финансовых деталях трансфера самого дорогого украинского защитника в истории, Забарного в ПСЖ.

Также читайте о 10 самых дорогих украинских футболистов в мире, и есть ли там Забарный.

