Каллас про територіальні поступки: тиснути потрібно на Росію, а не Україну

У переговорах щодо завершення війни Росії проти України потрібно чинити тиск на агресора, а не на жертву.
Як повідомляє РБК-Україна, про це високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила в інтерв'ю "Суспільному".
"Я хочу наголосити, що тут один агресор і одна жертва. Насправді тиск має чинитися на Росію, а не на Україну, щоб вона пішла на якісь додаткові поступки. Також те, що Україна погодилася на безумовне припинення вогню вже є поступкою, зробленою Києвом", - сказала Каллас.
Вона підкреслила, що з початку повномасштабного вторгнення досі Росія не зробила жодної поступки.
"Вони (росіяни - ред.) не змінили своїх цілей. І щоб дійсно зупинити цю війну, нам потрібно чинити тиск на агресора, а не на жертву", - наголосила головний дипломат ЄС.
Нагадаємо, у п'ятницю, 15 серпня, відбудеться зустріч президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці.
Вчора президент США заявив, що він планує вимагати від Путіна, щоб той припинив війну.
Трамп прагне на майбутній зустрічі з російським диктатором досягти угоди про припинення вогню в Україні.
Раніше Трамп також заявляв про можливість "обміну" територіями між Україною та Росією, включно з поверненням деяких земель.
У відповідь президент України Володимир Зеленський нагадав, що територіальне питання закріплене в Конституції, а Україна не віддаватиме свої землі окупантам. Президент України також наголосив, що Росія просуває ідею такого "обміну" без жодних гарантій.
Пізніше Трамп заявив, що США та партнери намагатимуться повернути Україні частину окупованої Росією території. Однак певні обміни землею все ж таки будуть.