ua en ru
Пн, 11 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Трамп заявив, що спробує повернути Україні частину окупованих територій

Понеділок 11 серпня 2025 19:10
UA EN RU
Трамп заявив, що спробує повернути Україні частину окупованих територій Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Сполучені Штати Америки та партнери намагатимуться повернути Україні частину окупованої Росією території. Однак певні обміни землею все ж таки будуть.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент США Дональд Трамп під час пресконференції.

"Зеленський сказав, що йому треба конституційна згода... Він мав згоду піти на війну і вбивати всіх. Але йому треба згода, щоб зробити обмін територіями... Буде певний обмін територіями. Я знаю це від росіян і завдяки розмовам з усіма, - сказав Трамп.

За словами американського президента, обмін територіями буде "на благо України".

"Це хороша річ, не погана. Але й погана - для обох сторін. Це дуже складно, бо у вас є лінія (зіткнення - ред.), яка є дуже нерівною і будуть певні обміни землею. Ми будемо змінювати лінію фронту. Росія окуповує значну частину території України, ми будемо намагатися повернути частину цієї території назад Україні", - заявив він.

Також Трамп додав, що в "України була тисяча миль берегової лінії з океаном, а тепер її немає, залишився малий шматок біля Одеси".

Зустріч Трампа та Путіна

Нагадаємо, днями президент США Дональд Трамп заявив, що він зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня.

У Кремлі таку інформацію підтвердили. Зокрема, помічник російського диктатора Юрій Ушаков розповів, що США і Росія - це "близькі сусіди", тому було ухвалено рішення про зустріч двох лідерів на Алясці.

Трамп також заявив про можливість "обміну" територіями між Україною та Росією, включно з поверненням деяких земель.

У відповідь президент України Володимир Зеленський нагадав, що територіальне питання закріплене в Конституції, а Україна не віддаватиме свої землі окупантам. Президент України також наголосив, що Росія просуває ідею такого "обміну" без жодних гарантій.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Мирні переговори Зустріч Трампа та Путіна Війна в Україні
Новини
ЄС отримав 1,6 млрд євро для України від заморожених активів Росії
ЄС отримав 1,6 млрд євро для України від заморожених активів Росії
Аналітика
Угода на Алясці. Чого чекати від саміту Трампа і Путіна та що загрожує Україні
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Угода на Алясці. Чого чекати від саміту Трампа і Путіна та що загрожує Україні