Трамп заявив, що спробує повернути Україні частину окупованих територій
Сполучені Штати Америки та партнери намагатимуться повернути Україні частину окупованої Росією території. Однак певні обміни землею все ж таки будуть.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент США Дональд Трамп під час пресконференції.
"Зеленський сказав, що йому треба конституційна згода... Він мав згоду піти на війну і вбивати всіх. Але йому треба згода, щоб зробити обмін територіями... Буде певний обмін територіями. Я знаю це від росіян і завдяки розмовам з усіма, - сказав Трамп.
За словами американського президента, обмін територіями буде "на благо України".
"Це хороша річ, не погана. Але й погана - для обох сторін. Це дуже складно, бо у вас є лінія (зіткнення - ред.), яка є дуже нерівною і будуть певні обміни землею. Ми будемо змінювати лінію фронту. Росія окуповує значну частину території України, ми будемо намагатися повернути частину цієї території назад Україні", - заявив він.
Також Трамп додав, що в "України була тисяча миль берегової лінії з океаном, а тепер її немає, залишився малий шматок біля Одеси".
Зустріч Трампа та Путіна
Нагадаємо, днями президент США Дональд Трамп заявив, що він зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня.
У Кремлі таку інформацію підтвердили. Зокрема, помічник російського диктатора Юрій Ушаков розповів, що США і Росія - це "близькі сусіди", тому було ухвалено рішення про зустріч двох лідерів на Алясці.
Трамп також заявив про можливість "обміну" територіями між Україною та Росією, включно з поверненням деяких земель.
У відповідь президент України Володимир Зеленський нагадав, що територіальне питання закріплене в Конституції, а Україна не віддаватиме свої землі окупантам. Президент України також наголосив, що Росія просуває ідею такого "обміну" без жодних гарантій.