Трамп розкрив плани на зустріч із Путіним: скажу йому, щоб він зупинив війну
Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним планує вимагати, щоб той зупинив війну проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію американського лідера.
"Я збираюся поговорити з Володимиром Путіним і скажу йому: "Ти повинен закінчити цю війну, ти повинен її припинити", - розповів Трамп.
Також він назвав "ознакою поваги" рішення Путіна погодитися на зустріч із Трампом на Алясці, оскільки диктатор поїде "в іншу країну".
Водночас Трамп уточнив, що одразу після завершення зустрічі з Путіним він зателефонує європейським лідерам, з яким у нього "хороші стосунки".
"Я збираюся зустрітися з президентом Путіним, і ми подивимося, що він має на увазі, а якщо це буде справедлива угода, я розповім про неї лідерам Європейського Союзу, лідерам НАТО, а також президенту Зеленському. Думаю, з поваги я зателефоную йому першому, а потім - їм", - додав американський лідер.
Трамп також розповів, що "за даними опитування, проведеного в Україні", 88% українців хотіли б укладання мирної угоди.
Зустріч Трампа і Путіна
Нагадаємо, минулого тижня президент США Дональд Трамп заявив, що в п'ятницю, 15 серпня, він проведе зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці.
Ймовірно, ключовою темою переговорів стане врегулювання війни Росії проти України.
Уже сьогодні, 11 серпня, американський лідер заявив, що в п'ятницю він "поїде в Росію", щоб зустрітися з Путіним. Найімовірніше, це було застереження.
На тлі планів Трампа зустрітися з Путіним президент України Володимир Зеленський заявив, що зараз є реальний шанс завершити війну з Росією.