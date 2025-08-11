ua en ru
Пн, 11 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Трамп розкрив плани на зустріч із Путіним: скажу йому, щоб він зупинив війну

Вашингтон, Понеділок 11 серпня 2025 18:55
UA EN RU
Трамп розкрив плани на зустріч із Путіним: скажу йому, щоб він зупинив війну Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним планує вимагати, щоб той зупинив війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію американського лідера.

"Я збираюся поговорити з Володимиром Путіним і скажу йому: "Ти повинен закінчити цю війну, ти повинен її припинити", - розповів Трамп.

Також він назвав "ознакою поваги" рішення Путіна погодитися на зустріч із Трампом на Алясці, оскільки диктатор поїде "в іншу країну".

Водночас Трамп уточнив, що одразу після завершення зустрічі з Путіним він зателефонує європейським лідерам, з яким у нього "хороші стосунки".

"Я збираюся зустрітися з президентом Путіним, і ми подивимося, що він має на увазі, а якщо це буде справедлива угода, я розповім про неї лідерам Європейського Союзу, лідерам НАТО, а також президенту Зеленському. Думаю, з поваги я зателефоную йому першому, а потім - їм", - додав американський лідер.

Трамп також розповів, що "за даними опитування, проведеного в Україні", 88% українців хотіли б укладання мирної угоди.

Зустріч Трампа і Путіна

Нагадаємо, минулого тижня президент США Дональд Трамп заявив, що в п'ятницю, 15 серпня, він проведе зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці.

Ймовірно, ключовою темою переговорів стане врегулювання війни Росії проти України.

Уже сьогодні, 11 серпня, американський лідер заявив, що в п'ятницю він "поїде в Росію", щоб зустрітися з Путіним. Найімовірніше, це було застереження.

На тлі планів Трампа зустрітися з Путіним президент України Володимир Зеленський заявив, що зараз є реальний шанс завершити війну з Росією.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Російська Федерація Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Війна в Україні
Новини
ЄС отримав 1,6 млрд євро для України від заморожених активів Росії
ЄС отримав 1,6 млрд євро для України від заморожених активів Росії
Аналітика
Угода на Алясці. Чого чекати від саміту Трампа і Путіна та що загрожує Україні
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Угода на Алясці. Чого чекати від саміту Трампа і Путіна та що загрожує Україні