Трамп про очікування від зустрічі з Путіним: я б хотів бачити припинення вогню

Вашингтон, Понеділок 11 серпня 2025 20:18
Трамп про очікування від зустрічі з Путіним: я б хотів бачити припинення вогню Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент США Дональд Трамп прагне на майбутній зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним досягти угоди про припинення вогню в Україні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію американського лідера.

Трамп, коментуючи зустріч із Путіним, припустив, що така подія стане "чимось великим".

Він уточнив, що після зустрічі зателефонує європейським лідерам, які вже "втомилися" від війни в Україні і хотіли б витрачати гроші на свої країни.

За словами президента США, в Європі покладають на нього надії, оскільки якби не він, війна РФ проти України ніколи б не завершилася, "поки не помре остання людина".

"Відбудеться одне з двох: буде гарна зустріч, ми зробимо крок уперед. Я б хотів бачити припинення вогню дуже швидко, я хотів би негайно, але я б хотів бачити його дуже швидко... І я сподіваюся, що у нас буде великий успіх", - зазначив Трамп.

Яким він бачить другий варіант розвитку подій - президент США не уточнив.

Зустріч Трампа з Путіним

Нагадаємо, у п'ятницю, 15 серпня, має відбутися зустріч президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним.

За словами американського лідера, зустріч має відбутися на Алясці.

Сьогодні, 11 серпня, президент США заявив, що він планує вимагати від Путіна, щоб той припинив війну.

