ua en ru
Сб, 09 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Зеленський не бачить зрушень в позиції РФ: нав'язують "обмін" територій без гарантій

Київ, Субота 09 серпня 2025 15:20
UA EN RU
Зеленський не бачить зрушень в позиції РФ: нав'язують "обмін" територій без гарантій Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Україна не бачить зрушень у позиції російської сторони. Москва нав'язує ідею "обміну" українськими територіями без жодних гарантій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram.

Відповідну заяву глава держави зробив після розмови прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен.

Зеленський наголосив, що цими днями активність дипломатії надвисока. Втім зрушень у російській позиції немає.

"Росіяни так само не хочуть припиняти вбивства, так само інвестують у війну і так само навʼязують ідею "обміну" української території на українську територію з наслідками, що не гарантують нічого, крім більш зручних позицій для росіян для поновлення війни", - заявив він.

Зеленський підкреслив, що всі кроки мають наближати до завершення війни, а не до її реконфігурації, а спільні з партнерами рішення мають працювати на спільну безпеку.

"Обговорили також із Метте нашу роботу заради вступу у Євросоюз, результати на цьому шляху України та Молдови. Однаково бачимо необхідність справедливого підходу й виконання зобовʼязань як для України, так і для Молдови разом", - додав президент.

Трамп допустив обмін територіями

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив про можливість так званого "обміну" територіями між Україною та Росією, а також повернення частини українських земель.

"Ми збираємося зробити деякий обмін територіями. Буде певний обмін територіями на користь обох сторін", - сказав Трамп.

Він також оголосив дату та місце своєї зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним - 15 серпня на Алясці.

Президент України Володимир Зеленський відкинув можливість територіальних поступок. Він нагадав, що територіальне питання є в Конституції, а Україна не буде віддавати свої території окупантам.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Російська Федерація Україна Мирні переговори Зустріч Трампа та Путіна
Новини
Ранковий обстріл Дніпра: рятувальники показали фото наслідків удару
Ранковий обстріл Дніпра: рятувальники показали фото наслідків удару
Аналітика
Навіть Київ без черг: чому в садках менше дітей і чим це загрожує – бліц із МОН
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Навіть Київ без черг: чому в садках менше дітей і чим це загрожує – бліц із МОН