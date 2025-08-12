Каллас о территориальных уступках: давить нужно на Россию, а не Украину

"Я хочу подчеркнуть, что здесь один агрессор и одна жертва. На самом деле давление должно оказываться на Россию, а не на Украину, чтобы она пошла на какие-то дополнительные уступки. Также то, что Украина согласилась на безусловное прекращение огня уже является уступкой, сделанной Киевом", - сказала Каллас.

Она подчеркнула, что с начала полномасштабного вторжения до сих пор Россия не сделала ни одной уступки.

"Они (россияне - ред.) не изменили своих целей. И чтобы действительно остановить эту войну, нам нужно оказывать давление на агрессора, а не на жертву", - подчеркнула главный дипломат ЕС.