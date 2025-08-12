Каллас про територіальні поступки: тиснути потрібно на Росію, а не Україну

У переговорах щодо завершення війни Росії проти України потрібно чинити тиск на агресора, а не на жертву.

Як повідомляє РБК-Україна , про це високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила в інтерв'ю "Суспільному" .

"Я хочу наголосити, що тут один агресор і одна жертва. Насправді тиск має чинитися на Росію, а не на Україну, щоб вона пішла на якісь додаткові поступки. Також те, що Україна погодилася на безумовне припинення вогню вже є поступкою, зробленою Києвом", - сказала Каллас.

Вона підкреслила, що з початку повномасштабного вторгнення досі Росія не зробила жодної поступки.

"Вони (росіяни - ред.) не змінили своїх цілей. І щоб дійсно зупинити цю війну, нам потрібно чинити тиск на агресора, а не на жертву", - наголосила головний дипломат ЄС.