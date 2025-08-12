ua en ru
Каллас о территориальных уступках: давить нужно на Россию, а не Украину

Вторник 12 августа 2025 18:45
Каллас о территориальных уступках: давить нужно на Россию, а не Украину Фото: высокий представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас (flickr.com)
Автор: Татьяна Степанова

В переговорах по завершению войны России против Украины нужно оказывать давление на агрессора, а не на жертву.

Как сообщает РБК-Украина, об этом высокий представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас заявила в интервью "Суспільному".

"Я хочу подчеркнуть, что здесь один агрессор и одна жертва. На самом деле давление должно оказываться на Россию, а не на Украину, чтобы она пошла на какие-то дополнительные уступки. Также то, что Украина согласилась на безусловное прекращение огня уже является уступкой, сделанной Киевом", - сказала Каллас.

Она подчеркнула, что с начала полномасштабного вторжения до сих пор Россия не сделала ни одной уступки.

"Они (россияне - ред.) не изменили своих целей. И чтобы действительно остановить эту войну, нам нужно оказывать давление на агрессора, а не на жертву", - подчеркнула главный дипломат ЕС.

Встреча Трампа и Путина

Напомним, в пятницу, 15 августа, состоится встреча президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске.

Вчера президент США заявил, что он планирует требовать от Путина, чтобы тот прекратил войну.

Трамп стремится на предстоящей встрече с российским диктатором достичь соглашения о прекращении огня в Украине.

Ранее Трамп также заявлял о возможности "обмена" территориями между Украиной и Россией, включая возвращение некоторых земель.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что территориальный вопрос закреплен в Конституции, а Украина не будет отдавать свои земли оккупантам. Президент Украины также подчеркнул, что Россия продвигает идею такого "обмена" без всяких гарантий.

Позже Трамп заявил, что США и партнеры будут пытаться вернуть Украине часть оккупированной Россией территории. Однако определенные обмены землей все же будут.

