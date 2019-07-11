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В рейтинге партий-лидеров перед выборами произошли изменения

Новости » Выборы 2019    11.07.2019 - 10:45
В рейтинге партий-лидеров перед выборами произошли изменения
Фото: голосование на выборах (Виталий Носач, РБК-Украина)

За десять дней до выборов партия Зеленского увеличила отрыв

На досрочных парламентских выборах  в Украине 5%-ный барьер могут преодолеть пять партий. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 6-10 июля

По данным опроса, лидером электоральных симпатий среди политических сил остается партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 47,0% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями.

Также в данный момент преодолевают проходной барьер "Оппозиционная платформа - За життя" (11,6%), "Европейская Солидарность" (8,2%), "Голос" (6,6%), и "Батькивщина" (6,4%).

Партию "Сила и честь" готовы поддержать 3,6%, "Оппозиционный блок" - 3,2%, партию "Украинская стратегия Гройсмана" - 2,8%, Радикальную партию - 2,5%, партию ВО "Свобода" - 2,1%. Рейтинг других политических сил - менее 2%.

В рейтинге партий-лидеров перед выборами произошли изменения

Отметим, по сравнению соцопросом, проведенным Социологической группой "Рейтинг" 29 июня - 3 июля, значимо вырос рейтинг партии "Слуга народа" - с 42,3% до 47,0%.

В рейтинге партий-лидеров перед выборами произошли изменения

Опрос был проведен Социологической группой "Рейтинг" 6-10 июля 2019 года среди 2000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Ошибка выборки - 2,2%.

Отметим, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 29 июня - 3 июля, в парламент проходят пять партий.

Как сообщало РБК-Украина, по данным фонда Демократические инициативы и Центра Разумкова, проведенного 13-20 июня, на досрочных парламентских выборах 5%-ный барьер могут преодолеть шесть партий.

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