В рейтинге партий перед выборами произошли изменения

Фото: голосование на выборах (Виталий Носач, РБК-Украина)

Опрос Центра Разумкова проводился за десять дней до выборов

Если бы досрочные парламентские выборы проходили в ближайшее воскресенье, 5%-ный барьер преодолели преодолеть бы пять партий. Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

По данным опроса, продолжает лидировать партия "Слуга народа", за которую планируют отдать голоса 31,8% среди всех респондентов и 41,5% среди тех, кто намерен принимать участие в выборах и уже определились.

Кроме того, за партию "Оппозиционная платформа - за життя" намерены проголосовать соответственно 9,7% и 12,5%, за партию "Голос" - соответственно 7,0% и 8,8%, за партию "Европейская Солидарность" - соответственно 6,1% и 8,3%, за ВО "Батькивщина" - соответственно 6,1% и 7,0%.

Кроме того, за партию "Сила и честь" - соответственно 3,7% и 4,6%, за "Оппозиционный блок" - соответственно 3,0% и 3,8%, за ВО "Свобода" - соответственно 1,9% и 2,5%, за Радикальную партию Олега Ляшко - соответственно 2,0% и 2,4%, за партию "Украинская стратегия Гройсмана" - соответственно 1,5% и 2,0%, за партию "Гражданская позиция" - соответственно 1,6% и 1,8%, за партию "Объединение "Самопомич" - соответственно 1,5% и 1,4%, за "Партию Шария" - соответственно 1,0% и 1,2%.

razumkov.org.ua

Каждую из других партий намерены поддержать менее 1% избирателей. На время проведения опроса 13,7% респондентов еще не определились, за кого будут голосовать.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 5 по 11 июля 2019 года среди 2018 респондентов по всей Украине кроме оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Отметим, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 6-10 июля, партию "Слуга народа" были готовы поддержать 47,0%, тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями. А по данным опроса КМИС, проведенного 28 июня - 4 июля, рейтинг партии Владимира Зеленского, достигает 48,5%.