Кадровые ротации, дефолт "Нафтогаза" и удары по Антоновскому мосту: главное за неделю

Президент уволил замсекретаря СНБО

25 июля Владимир Зеленский уволил Руслана Демченко с должности первого заместителя секретаря СНБО. Как сообщили в ОП, причиной стали серьезные проблемы Демченко со здоровьем.

Также Руслана Демченко отстранили от должности главы Комитета по вопросам разведки при президенте Украины. Вместо него Комитет возглавит руководитель ГУР Кирилл Буданов.

Новые назначения

Андрей Костин стал генеральным прокурором Украины после увольнения Ирины Венедиктовой. Решение приняла Верховная рада 27 июля. До назначения Костин был народным депутатом от "Слуги народа", возглавлял парламентский комитет по правовой политике.

САП получила нового руководителя 28 июля. Им стал бывший детектив НАБУ Александр Клименко. Он выиграл конкурс на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры еще в прошлом году. Однако комиссия долгое время не могла завершить процедуру назначения.

По решению парламента, депутат "Слуги народа" Ольга Совгиря избрана судьей Конституционного суда Украины. Ранее она была представителем Верховной рады в КСУ.

Запуск "зернового коридора"

Открытие "зернового коридора" планируется на 29-30 июля. Об этом сообщил президент Зеленский во время визита в Одессу. Экспорт стартует как только турецкая сторона и ООН дадут соответствующий сигнал.

Разминирование морской акватории проводить не будут, за исключением узких маршрутов, по которым проследуют караваны кораблей. Контроль над операцией в украинских водах будет проводится исключительно украинской стороной. Инспекция кораблей представителями Координационного центра пройдет уже в водах Турции.

Как заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков, Украина может остановить экспорт зерна Черным морем, если в акватории возникнут угрозы от России.

Поставки оружия

В августе США передадут ВСУ около 580 беспилотников Phoenix Ghost. Точные характеристики дронов-камикадзе являются секретными. Однако известно, что они могут поражать цели со средним уровнем бронирования, время полета составляет до 6 часов.

На этой неделе Украина получила от Германии реактивные системы залпового огня Mars II (аналог MLRS M270), которые помогут еще эффективнее уничтожать артиллерию и ПВО врага.

Также на вооружение ВСУ поступили еще 3 немецкие гаубицы PzH 2000 и первые зенитки Gepard. Данные ЗРК предназначены для прикрытия сухопутных войск, уничтожения воздушных целей на высоте до 3 км, наземных надводных целей на дальности до 4,5 км.

ЕС сокращает потребление газа

26 июля страны ЕС согласовали план добровольного сокращения потребления природного газа. В период с 1 августа по 2022 по 31 марта 2023 спрос сократят на 15%. Страны сами смогут выбирать меры, с помощью которых будут экономить.

Соглашение также предусматривает возможность объявления "Союзной тревоги". В случае серьезной угрозы для стабильности поставок газа, ограничение потребления станет обязательным.

Украина обратилась за "газовым ленд-лизом" к США

Украинское правительство предложило США заключить соглашение о поставках сжиженного природного газа по ленд-лизу.

Глава Кабмина Денис Шмыгаль объяснил, что "газовый ленд-лиз" необходим для стабильного прохождения следующего отопительного сезона.

Предполагается, что сжиженный газ будет доставляться в Европу, а затем по трубопроводу в Украину. Киев рассчитывает получить 6 млрд кубометров топлива, рассчитываться за которое будет после увеличения внутренней добычи.

"Нафтогаз" объявил дефолт

26 июля "Нафтогаз" не смог выплатить долг по еврооблигациям и вошел в дефолт. Это лишает компанию доступа к международному рынку капитала.

Как сообщили в руководстве НАК "Нафтогаз", Кабмин не разрешил проводить выплаты по долгу, хотя на счетах компании для этого были средства.

Ранее в правительстве потребовали от "Нафтогаза" начать переговоры с инвесторами для реструктуризации долга, чтобы сохранить на счетах средства для закупки газа на зиму.

Удар по Антоновскому мосту

Антоновский мост на временно оккупированной территории Херсонской области был серьезно поврежден в результате точечных ракетных ударов ВСУ. 27 июля путепровод закрыли для проезда транспорта.

Мост стратегически важен, поскольку войска РФ использовали его для поставок вооружения и боеприпасов из Крыма. Потеря врагом этой "артерии" усложняет положение оккупантов в Херсоне, что создает условия для успешного контрнаступления ВСУ.

Трагедия с пленными бойцами "Азова" в Еленовке

29 июля российские войска осуществили преднамеренное массовое убийство пленных украинских бойцов "Азова", которые находились в колонии в Еленовке.

Пропагандистские СМИ РФ заявили, что по колонии якобы нанесли удар ВСУ из HIMARS, в результате которого погибло 40 человек. Однако точное количество жертв неизвестно, на место выехали представители Красного Креста.

В Генштабе ВСУ опровергли причастность наших военных к обстрелу Еленовки и назвали причины умышленного преступления России: чтобы скрыть пытки над пленными и расстрелы; обвинить Украину в совершении "военных преступлений".

Ракетные атаки по городам

26 июля самолеты стратегической авиации РФ из акватории Черного моря атаковали курортный поселок Затока в Одесской области. Всего было выпущено 13 ракет Х-22. Загорелись частные дома, обошлось без пострадавших.

Утром 28 июля армия агрессора выпустила более 20 ракет с территории Беларуси по северным регионам Украины. 9 ракет упали в лесу Гончаровской громады Черниговской области. Также сработала система ПВО ВСУ.

В этот же день обстреляли Вышгородский район Киевской области 7 ракетами "Калибр", 2 из них сбила ПВО. Было разрушено здание военной части в Лютеже, 15 человек пострадало.

Кропивницкий атаковали крылатыми ракетами "Калибр" 28 июля. Пострадали ангары Летной академии и компании "Урга". В результате удара погибло 5 человек, 25 раненых.

В ночь на 29 июля враг накрыл "Градами" Никопольский и Криворожский районы. В Никополе удар был нанесен по жилому кварталу. Всего выпустили более 40 реактивных снарядов.

В Харькове 29 июля под удар попал двухэтажный дом в центре города и здание учебного заведения. За день до этого обстреляли Индустриальный район города ракетами C-300, жертв не было.

29 июля войска РФ обстреляли спальный район Николаева кассетными снарядами. Враг ударил вблизи остановки общественного транспорта. 5 человек погибло, 13 получили ранения.

В результате ракетной атаки в Краматорске в пятницу 1 человек погиб, 5 пострадало. Уничтожено два частных дома, еще 21 дом поврежден. Сгорело несколько авто.