Костин стал новым генеральным прокурором Украины: что о нем известно

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram пресс-секретаря "Слуги народа" Юлии Палийчук.

"Верховная рада Украины поддержала назначение Андрея Костина на должность нового генерального прокурора", - написала она.

Назначение Костина поддержали 299 парламентариев.

Соответствующее решение Рады объявил и нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк и рассказал, как голосовали депутаты.

Голосование по фракциям

"Слуга народа" - 220

"Европейская солидарность" - 0

"Батькивщина" - 2

"Платформа за жизнь и мир" - 15

"За майбутне" - 14

"Голос" - 3

"Довира" - 18

"Восстановление Украины" - 14

Внефракционные - 13

Зеленский также присутствовал

Отметим, как рассказал нардеп и судя по опубликованным фото, к концу обсуждения пришел в зал Рады и президент Украины Владимир Зеленский.

Фото: Андрей Костин возглавит Офис генпрокурора (t.me/yzheleznyak)

Что известно о новом генпрокуроре - в материале РБК-Украина ниже.

Кто такой Андрей Костин

До назначения на пост генерального прокурора Андрей Костин возглавлял парламентский комитет по вопросам правовой политики, представлял Украину в Трехсторонней контактной группе. После вторжения РФ был участником украинской делегации на переговорах с РФ в Стамбуле.

Костину Андрею Евгеньевичу 49 лет. Родился, долгое время жил и работал в Одессе. Получил высшее образование в Одесском государственном университете им. Мечникова по специальности "Правоведение".

Начинал карьеру с должности юриста, работал в разных адвокатских компаниях. Впоследствии стал сооснователем и директором адвокатской компании "Право" в Одессе, руководил международным направлением.

Андрей Костин был заместителем председателя Совета адвокатов Одесской области, Одесской областной коллегии адвокатов. Возглавлял комитет международных отношений в Национальной ассоциации адвокатов Украины. Основал общественное объединение "Одесский дипломатический клуб". Имеет звание заслуженного юриста Украины.

В 2010 году Костина избрали в горсовет Одессы от партии Арсения Яценюка "Фронт перемен".

В 2019-м прошел в Верховную раду от "Слуги народа". Баллотировался под №108 общего списка кандидатов.

Андрей Костин был заместителем руководителя правового комитета ВР Ирины Венедиктовой, а с 14 января 2020 возглавил его после назначенеия Венедиктовой и.о. директором ГБР, а затем генпрокурором.

Фото: Андрей Костин стал председателем правового комитета ВР после ухода Ирины Венедиктовой в ГБР (Виталий Носач, РБК-Украина)

С мая 2020 Костин входил в состав ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе, работал в подгруппе по политическим вопросам. Некоторое время исполнял обязанности первого замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

В 2021 году Андрей Костин был одним из главных претендентов на пост главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры, но выбыл из конкурса, не получив поддержки международных экспертов комиссии.

В конце марта-апреле 2022 Костин участвовал в переговорах с Россией по подготовке проекта договора о гарантиях безопасности Украины.

Громкое увольнение в ОГПУ

17 июля 2022 президент Владимир Зеленский отстранил с должности генерального прокурора Ирину Венедиктову, которая руководила ОГПУ на протяжении двух с половиной лет.

В этот же день президент принял подобное решение в отношении главы СБУ Ивана Баканова. Причиной тому стало обнаружение связей между работниками силовых структур Украины и спецслужбами России, а также массовые факты коллаборационной деятельности сотрудников прокуратуры и СБУ на временно оккупированной территории.

Венедиктову отстранили в соответствии с законом "О правовом режиме военного положения", а временно исполняющим обязанности назначили ее заместителя Алексея Симоненко.

19 июля Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект постановления об увольнении Ирины Венедиктовой. Депутаты поддержали ее отставку с поста генпрокурора 264 голосами.