Совгиря стала судьей Конституционного суда

Парламент назначил народного депутата от "СН" Ольгу Совгирю на должность судьи Конституционного суда. Она уже написала заявление в аппарат ВРУ о сложении мандата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Слугу народа ".

От "Слуги народа" Совгиря получила 220 голосов депутатов, "ЕС", "Батькивщина" и "Голос" - никто ее кандидатуру не поддержал, платформа "За жизнь и мир" - 15, "За будущее" - 14, "Доверие" - 18, Восстановление Украины – 14, внефракционные - 12. Всего ее кандидатуру утвердили своими голосами 293 депутата.

По словам нардепа Железняка, на вопрос о составлении мандата до голосования за назначение Совгиря заявила, что еще вчера написала заявление в аппарат ВРУ о составлении мандата.