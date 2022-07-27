"Нафтогаз" вошел в дефолт. Компания не заплатила долг и обвинила в этом Кабмин

"Нафтогаз" впервые за 24 года оказался в состоянии дефолта. Переговоры о реструктуризации долга провалились, но НАК винит во всем правительство. Кабмин не позволил заплатить кредиторам и обязал Юрия Витренко уговорить их отсрочить платежи. Подробнее – в материале РБК-Украина.

В 2019 году "Нафтогаз" взял у компании Kondor Finanse plc. кредит на сумму 1,5 млрд долларов. Было три выпуска евробондов со сроком погашения от 3 до 7 лет – на 600 млн евро (кредит А), 335 млн (В) и 500 млн долларов (С).

Неделю назад – 19 июля – нужно было погасить кредит В и проценты по кредиту А и В на 58 млн долларов – всего 393 млн долларов. По условиям договора, если компания не заплатит долг или не договорится о реструктуризации за 5 рабочих дней после даты выплаты, то войдет по определению самой же НАК в "жесткий дефолт".

"Неосуществление отмеченных платежей 22.07.2022 держателям еврооблигаций в соответствии с кредитной документацией будет считаться случаем невыполнения обязательств (жесткий дефолт)", – говорится в письме НАК Кабинету министров от 22 июля, с которым удалось ознакомиться РБК-Украина.

Вчера – 26 июля – была крайняя дата платежа, чтобы избежать дефолта. "Ожидается решение кредиторов (по предложенным для реструктуризации условиям – ред.) 21 июля. 19 июля это срок уплаты, но соответствующим договором предусмотрено, что есть 5 рабочих дней для решения вопросов. Поэтому фактически до 26 июля у нас есть время", – заявил глава НАК Юрий Витренко в недавнем телеинтервью.

Но еще 15 июля консультанты кредиторов – юридическая компания Dechert, рекомендовали отклонить предложения НАК, поскольку сочли компанию платежеспособной. И в итоге кредиторы 21 июля отказались от запроса "Нафтогаза", пожелав получить деньги.

Почему кредиторы не согласились

По информации РБК-Украина, держатели бумаг отказались от условий НАК не только по причине прибыльности компании и наличия у нее средств для выплаты долга. Издание уже писало, что избытка финансовых ресурсов у НАК нет – денег не хватит даже на закупку 1 млрд кубометров импортного газа.

Часть бондхолдеров сочли предложенные условия неравными. Держателям бумаг по кредиту В предлагали отсрочить на два года выплату тела и процентов по кредиту, остальным – только процентов. "Кредиторы сочли это неравными условиями и отказались от реструктуризации", – сказал изданию собеседник из правительства, знакомый с ситуацией.

Руководитель аналитического департамента ИК Concorde Capital Александр Паращий, считает, что НАК точно не обидел кредиторов своим предложением, потому их реакция весьма удивляет.

"Могут ли они формально к этому придраться? Надо быть, мягко говоря, очень жадным, чтобы так сделать. Все же понимают, что "Нафтогаз" заплатить не может, что у нее свои проблемы как у любого газотрейдера сейчас в Европе. Все понимают, что у нас война и должны идти на уступки, а не искать придирки. Здесь, если и может быть у кого-то недовольство, так это у Кабмина. По предложенным условиям, НАК заплатит (по телу А и С, – ред.) на два года раньше, чем мог бы договориться ", – отметил эксперт.

На самом деле условия, предложенные "Нафтогазом", действительно отличаются от тех, с которыми на реструктуризацию госдолга вышел Минфин. Он предложил отложить на два года все выплаты по долгам (и тело и кредит) независимо от того, когда наступает срок выплат – до 2024 года или позже. В условиях НАК переноса сроков на выплаты тела кредита А и С нет.

Кроме того, Минфин предложил выплатить проценты на отложенные невыплаченные купонные платежи - в предложениях НАК такого тоже нет. "Фактически по купонам НАК предложил бондхолдерам условия хуже, чем Минфин, а по срокам выплаты тела 2024 и 2026 евробондов – лучше", – объяснил изданию старший аналитик Dragon Capital Денис Саква.

Такие параметры будет использовать не только Минфин для переговоров с кредиторами, но и госкомпании, кредиты которых брались под госгарантии. В ближайшие дни переговоры по отсрочке выплат начнет "Укрэнерго" и "Укравтодор". Условия Минфина 20 июля уже одобрили кредиторы G-7 и парижского клуба. Правда, их доля в общем пакете заимствований, вынесенном на реструктуризацию, невелика.

На решение бондхолдеров, вероятно, повлияло и заявление Юрия Витренко, сделанное уже после обращения НАК о реструктуризации. Глава НАК в интервью Bloomberg сказал, что компания собиралась оплатить долг 19 июля, но из-за необходимости увеличить импорт газа по решению правительства вынуждена экономить средства.

"Мы планировали наши финансы таким образом, чтобы позволить как выкупать еврооблигации, так и покупать газ", – сказал Витренко. После такого заявления держатели бумаг были в недоумении, заявил изданию собеседник, знакомый с ситуацией. "Они не поняли, есть у НАК дефицит денег или нет. Конечно, такая ситуация не сыграла в пользу их согласия на реструктуризацию", – добавил источник.

Еще одной причиной провала переговоров было и то, что предложения о реструктуризации держатели бумаг получили довольно поздно – 11 июля, то есть практически за неделю до выплаты долга.

Паращий считает, что переговоры стоило начинать хотя бы за 4-5 недель, чтобы бондхолдеры успели проанализировать условия и с ними можно было обсудить возникшие вопросы.

"Минфин начал переговоры почти за три недели и уже получил согласие части держателей бумаг. Возможно, они уложатся в сроки, учитывая что первая выплата по купону 1 августа", – сказал РБК-Украина старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович.

Без Кабмина – ни шагу

Буквально сразу после отказа держателей бумаг реструктуризировать долг НАК, Кабмин признал работу правления компании неудовлетворительной и обязал в дальнейшем согласовывать все действия по Kondor Finanse plc. с правительством. Иными словами, в Кабмине запретили без своего согласия менять условия реструктуризации или погашать долг.

Реакция бондхолдеров и решение Кабмина были 21 июля. На следующий же день НАК обратился с ответным письмом к правительству с просьбой разрешить выплату долга во избежание дефолта. В этом документе, с которым ознакомилось РБК-Украина, компания сообщила, что "жесткий дефолт", в котором окажется НАК после неуплаты долга, чреват арестом счетов и имущества компании за границей. Под арест может попасть и газ, который будет импортироваться. Также возможна блокировка денег за транзит газа.

Дефолт, говорится в письме, может нарушить обязательства по кредиту ЕБРР на 300 млн долларов, из которых получено пока только 50 млн. Кстати, держателем части бумаг с погашением в 2024 году является и ЕБРР. Кроме того, просрочка по платежам заблокирует привлечение новых кредитов и нарушит весь портфель кредитных обязательств. Фактически это означает "кросс дефолт" по всему кредитному портфелю компании в 75,1 млрд гривен.

НАК в итоге может лишиться доступа к средствам, необходимых для импорта газа и не сможет выполнить решение правительства по закачке 19 млрд кубометров к октябрю. В ЕБРР пока не предоставили комментарий о судьбе кредита в случае дефолта НАК.

В понедельник, 25 июля, НАК сообщил, что намерен предложить новые условия для реструктуризации долга, если не получит разрешения на выплату.

По информации РБК-Украина, в правительстве настаивают, чтобы условия НАК и Минфина совпадали. Но ранее условия НАК, которые не привели к результату и явно отличались от правительственных, Кабмин все же утвердил.

Виноват Кабмин?

"Нафтогаз" возложил ответственность за дефолт и за его последствия на правительство, которое в понимании менеджмента компании не позволило ей выплатить долг.

"Правительство пошло на дефолт по еврооблигациям НАК "Нафтогаз Украины". Поскольку невыполнение обязательств по еврооблигациям практически лишило "Нафтогаз" доступа к международному рынку капитала, КМУ своим запретом на их выплату фактически взял на себя полную ответственность за привлечение средств, необходимых для импорта природного газа для прохождения отопительного сезона 2022/2023", - говорится в пресс-релизе НАК.

Кредиты НАК привлекал без госгарантий, в отличие от других госкомпаний. Поэтому напрямую реструктуризация долга "Нафтогаза" не должна влиять на подобную операцию Минфина и других госкомпаний, чей долг гарантирован государством – это подтверждают все эксперты, комментарии которых приведены в публикации. Но, учитывая, что процессы идут практически параллельно, расхождения в условиях не улучшают позиции Минфина в переговорах.

Примечательно, что НАК, вынося на рассмотрение правительства условия, отличные от минфиновских, не предусмотрел возможность конфликта. В "Нафтогазе" отказались предоставить РБК-Украина комментарий на эту тему.

Что делать "Нафтогазу"?

Вчера правительство отказало "Нафтогазу" в выплате долга и поручило незамедлительно начать повторные переговоры с кредиторами. По информации издания, новые условия для реструктуризации НАК намерен подать на рассмотрение в Кабмин уже в ближайшие дни. В них будет учтена позиция акционера.

Изданию удалось уточнить, что условия будут совпадать с теми, которые кредиторам предложил Минфин и будут предлагать госкомпании. В частности, сроки выплат "тела" по всем трем выпускам бумаг будут перенесены на два года. И фактически переговорный процесс будет начат заново.

По информации издания, ни в Кабмине, ни в Офисе президента изначально не поддерживали идею выплаты долга НАК, учитывая ситуацию с импортом газа и нехваткой денег на подготовку к зимнему периоду.

"Сейчас не время выплачивать такие крупные суммы. Но в Кабмине сложилось впечатление, что Витренко сильно хотел выплатить долг, и был не очень заинтересован в соглашении (о реструктуризации, – ред.)", – сказал информированный собеседник РБК-Украина.

Теперь, учитывая дефолт, привлечение денег с рынка на закупку газа у компании практически нулевое. Единственная надежда – на принятие закона о выделении средств доноров из специального фонда госбюджета, которых пока нет. Еще один вариант – прямое субсидирование из бюджета, о котором РБК-Украина уже подробно писало.

Риски ареста активов наступят не мгновенно – для этого держателям бумаг нужно выполнить определенные процедуры. "Инвесторам надо будет обратиться к агентам, чтобы они инициировали судебные процессы – это займет определенное время, а пока "Нафтогаз" будет договариваться с инвесторами по новой реструктуризации, находясь в дефолте. И фактически завершение реструктуризации и будет выходом из дефолта", – объяснил Саква.

Есть еще один нюанс. После объявления о реструктуризации стоимость бумаг "Нафтогаза" снизилась – это закономерное явление. На падении бумаги могли быть перекуплены, а новый держатель в случае погашения долга НАК получил бы в итоге значительную прибыль. Но сейчас, после продолжения переговоров и фактически запрета на выплату долга, вероятность развития ситуации по такому сценарию нулевая.

От результата переговоров может зависеть и судьба главы компании Юрия Витренко. По информации издания, перед ним поставлена задача реструктуризировать долг и никто ее не отменял, несмотря на резкие выпады НАК в сторону Кабмина. Источники РБК-Украина во власти не исключают возможность отставки Витренко в случае провала реструктуризации. "Если же переговоры состоятся успешно, то будут смотреть по результатам", – резюмировал собеседник.