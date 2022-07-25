Украина получит секретные дроны Phoenix Ghost от США в августе: что известно о беспилотниках

Украинские военные получат новые дроны-камикадзе Phoenix Ghost от США уже в августе. Их характеристики остаются в секрете.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны США .

По информации ведомства, США планируют передать бойцам ВСУ около 580 БПЛА Phoenix Ghost. Поставки планируют начать уже в следующем месяце.

"Украинцы отлично используют систему Phoenix Ghost. Это позволяет нам получить и законтрактовать у производителей дополнительные мощности. А с Phoenix Ghost мы можем обеспечить стабильные поставки этого потенциала", - заявил высокопоставленный чиновник США.

Что известно о Phoenix Ghost:

Дрон-камикадзе Phoenix Ghost действительно можно назвать секретным, поскольку даже компания-производитель Aevex Aerospace не опубликовала характеристик этого БПЛА.

По данным издания Defence Express, более детальную информацию о дроне в разное время рассказывали пресс-секретарь США Джон Кирби и член правления Aevex генерал-лейтенант в отставке Дэвид Дептул.

По их словам, дрон обладает такими характеристиками:

предназначен для уничтожения целей со средним уровнем бронирования;

схожий со Switchblade (дроном-камикадзе);

может взлетать вертикально;

разрабатывался по заказу воздушных сил США;

время полета - около 6 часов;

оснащен инфракрасной камерой.

При этом даже с учетом того, что около 120 Phoenix Ghost уже находятся в распоряжении украинских войск, внешний вид его до сих пор остается в секрете.