Зеленский назвал возможную дату старта экспорта зерна

Экспорт украинского зерна может стартовать уже сегодня-завтра. Как только турецкая сторона и ООН дадут соответствующий сигнал, то процесс начнется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского во время рабочей поездки в Одесскую область.

"Первый корабль загружается с начала войны. Это турецкое судно. Это свидетельствует о том, что порт начал работать", - сказал Зеленский.

Он рассказал, что с тех нескольких кораблей, которые были загружены и не смогли экспортировать зерно из-за начала войны, с них начнется экспорт зерна.

"Наши военные гарантируют безопасную ситуацию, министр инфраструктуры находится на прямой связи с турецкой стороной и ООН, ждем от них, что "можно начинать" весь этот процесс. И как только они дадут нам этот сигнал, все начнется. Я думаю, это все начнется сегодня-завтра", - считает президент.

Напомним, ранее в ООН допускали, что первое судно с украинским зерном может выйти из порта Одесской области уже сегодня, 29 июля.

Напомним, 22 июля Украина, Турция, ООН и Россия подписали соглашение для вывоза украинского зерна.

Для этого в Украине снова откроют порты в Одессе и Черноморске, а также порт "Южный".

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