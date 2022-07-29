Кадрові ротації, дефолт "Нафтогазу" та удари по Антонівському мосту: головне за тиждень

Президент звільнив заступника секретаря РНБО

25 липня Володимир Зеленський звільнив Руслана Демченка з посади першого заступника секретаря РНБО. Як повідомили в ОП, причиною стали серйозні проблеми Демченка зі здоров'ям.

Також Руслана Демченка усунули з посади голови Комітету з питань розвідки при президенті України. Замість нього Комітет очолить керівник ГУР Кирило Буданов.

Нові призначення

Андрій Костін став генеральним прокурором України після звільнення Ірини Венедіктової. Рішення ухвалила Верховна рада 27 липня. До призначення Костін був народним депутатом від "Слуги народу", очолював парламентський комітет із правової політики.

САП отримала нового керівника 28 липня. Ним став колишній детектив НАБУ Олександр Клименко. Він виграв конкурс на посаду голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ще минулого року. Проте комісія довгий час не могла завершити процедуру призначення.

За рішенням парламенту, депутат "Слуги народу" Ольга Совгиря обрана суддею Конституційного суду України. Раніше вона була представником Верховної ради в КСУ.

Запуск "зернового коридору"

Відкриття "зернового коридору" заплановано на 29-30 липня. Про це повідомив президент Зеленський під час візиту до Одеси. Експорт стартує як тільки турецька сторона та ООН дадуть відповідний сигнал.

Розмінування морської акваторії проводити не будуть, за винятком вузьких маршрутів, якими пройдуть каравани кораблів. Контроль над операцією в українських водах буде проводитись виключно українською стороною. Інспекція кораблів представниками Координаційного центру проходитиме вже у водах Туреччини.

Як заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, Україна може зупинити експорт зерна Чорним морем, якщо в акваторії виникнуть погрози від Росії.

Постачання зброї

У серпні США передадуть ЗСУ близько 580 безпілотників Phoenix Ghost. Точні характеристики дронів-камікадзе є секретними. Однак відомо, що вони можуть вражати цілі із середнім рівнем бронювання, час польоту становить до 6 годин.

Цього тижня Україна отримала від Німеччини реактивні системи залпового вогню Mars II (аналог MLRS M270), які допоможуть ще ефективніше знищувати артилерію та ППО ворога.

Також на озброєння ЗСУ надійшли ще 3 німецькі гаубиці PzH ​​2000 та перші зенітки Gepard. Дані ЗРК призначені для прикриття сухопутних військ, знищення повітряних цілей на висоті до 3 км, надводних наземних цілей на дальності до 4,5 км.

ЄС скорочує споживання газу

26 липня країни ЄС погодили план добровільного скорочення споживання газу. У період із 1 серпня по 2022 по 31 березня 2023 попит скоротять на 15%. Країни самі зможуть обирати заходи, за допомогою яких заощаджуватимуть.

Угода також передбачає можливість оголошення "Союзної тривоги". У разі серйозної загрози для стабільності постачання газу обмеження споживання стане обов'язковим.

Україна звернулася за "газовим ленд-лізом" до США

Український уряд запропонував США укласти угоду про постачання скрапленого природного газу за ленд-лізом.

Глава Кабміну Денис Шмигаль пояснив, що "газовий ленд-ліз" необхідний для стабільного проходження наступного опалювального сезону.

Передбачається, що скраплений газ доставлятиметься до Європи, а потім трубопроводом до України. Київ розраховує отримати 6 млрд кубометрів палива, розраховуватиметься за яке після збільшення внутрішнього видобутку.

"Нафтогаз" оголосив дефолт

26 липня "Нафтогаз" не зміг виплатити борг по єврооблігаціях та оголосив про дефолт. Це позбавляє організацію доступу до міжнародного ринку капіталу.

Як повідомили у керівництві НАК "Нафтогаз", Кабмін не дозволив проводити виплати за боргом, хоча на рахунках компанії для цього були кошти.

Раніше в уряді вимагали від "Нафтогазу" розпочати переговори з інвесторами для реструктуризації боргу, щоб зберегти на рахунках кошти на закупівлю газу на зиму.

Удар по Антонівському мосту

Антонівський міст на тимчасово окупованій території Херсонської області було серйозно пошкоджено внаслідок точкових ракетних ударів ЗСУ. 27 липня шляхопровід закрили для проїзду транспорту.

Міст стратегічно важливий, оскільки війська РФ використовували його для постачання озброєння та боєприпасів із Криму. Втрата ворогом цієї "артерії" ускладнює становище окупантів у Херсоні, що створює умови для успішного контрнаступу ЗСУ.

Трагедія з полоненими бійцями "Азова" в Оленівці

29 липня російські війська здійснили навмисне масове вбивство полонених українських бійців "Азова", які перебували у колонії в Оленівці.

Пропагандистські ЗМІ РФ заявили, що по колонії нібито завдали удару ЗСУ з HIMARS, в результаті чого загинуло 40 людей. Проте точна кількість жертв невідома, на місце виїхали представники Червоного Хреста.

У Генштабі ЗСУ спростували причетність наших військових до обстрілу Оленівки і назвали причини умисного злочину Росії: щоб приховати тортури над полоненими та розстріли; звинуватити Україну у скоєнні "військових злочинів".

Ракетні атаки по містах

26 липня літаки стратегічної авіації РФ з акваторії Чорного моря атакували 13 ракетами Х-22 курортне селище Затока на Одещині. Зайнялися приватні будинки, обійшлося без постраждалих.

Вранці 28 липня армія агресора випустила понад 20 ракет з території Білорусі по північних регіонах України. 9 ракет впали у лісі Гончарівської громади Чернігівської області. Також спрацювала система ППО ЗСУ.

Цього ж дня обстріляли Вишгородський район Київської області 7 ракетами "Калібр", 2 з них збила ППО. Було зруйновано будівлю військової частини у Лютежі, 15 людей постраждали.

Кропивницький атакували крилатими ракетами "Калібр" 28 липня. Постраждали ангари Літної академії та компанії "Урга". Внаслідок удару загинуло 5 осіб, 25 поранених.

У ніч проти 29 липня ворог накрив "Градами" Нікопольський та Криворізький райони. У Нікополі удару було завдано по житловому кварталу. Усього випустили понад 40 реактивних снарядів.

У Харкові 29 липня під удар потрапив двоповерховий будинок у центрі міста та будівля навчального закладу. За день раніше обстріляли Індустріальний район міста ракетами C-300, жертв не було.

29 липня війська РФ обстріляли спальний район Миколаєва касетними снарядами. Ворог вдарив поблизу зупинки громадського транспорту. 5 людей загинуло, 13 отримали поранення.

Внаслідок ракетної атаки в Краматорську в п'ятницю 1 особа загинула, 5 постраждало. Знищено два приватні будинки, ще 21 будинок пошкоджено. Згоріло кілька авто.