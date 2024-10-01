ua en ru
Вт, 01 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Кабмін звільнив двох замів Умєрова

Вівторок 01 жовтня 2024 15:19
UA EN RU
Кабмін звільнив двох замів Умєрова Ілюстративне зображення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Кабінет міністрів України підтримав звільнення двох заступників голови Міністерства оборони Рустема Умєрова. Останній, сьогодні, 1 жовтня, подавав до уряду відповідне подання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал постійного представника Кабінету міністрів України у Верховній Раді Тараса Мельничука.

Згідно з рішенням Кабміну, було звільнено:

  • Станіслава Гайдера Мечеславовича з посади заступника Міністра оборони України;
  • Людмилу Дараган Віталіївну з посади державного секретаря Міністерства оборони України;
  • Георгія Дубинського Петровича з посади заступника Міністра цифрової трансформації України.

Нікіта Нікітенко Сергійович був призначеним тимчасово виконуючим обов'язки державного секретаря Міноборони.

Зокрема уряд підтримав призначення:

  • Едема Адаманова Бекіровича заступником Міністра охорони здоров’я України;
  • Олександра Семенця Степановича заступником Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України;
  • Сергія Білецького Володимировича державним секретарем Міністерства розвитку громад та територій України.

Кадрові зміни

Як й згадувалось вище, сьогодні Умєров підписав подання до Кабінету міністрів щодо звільнення чотирьох заступників.

Також нагадаємо, що на початку вересня в уряді відбулись численні кадрові перестановки:

Зокрема лише нещодавно президент Володимир Зеленський оновив склад Ради національної безпеки і оборони (РНБО).

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Без ТЦК. В Україні змінили порядок поповнення пріоритетних військових частин добровольцями
Без ТЦК. В Україні змінили порядок поповнення пріоритетних військових частин добровольцями
DAILY
Штурми та бої під Покровськом. Як 110-та ОМБр стримує наступ росіян на місто
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна Штурми та бої під Покровськом. Як 110-та ОМБр стримує наступ росіян на місто