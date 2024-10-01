Кабмін звільнив двох замів Умєрова

Кабінет міністрів України підтримав звільнення двох заступників голови Міністерства оборони Рустема Умєрова. Останній, сьогодні, 1 жовтня, подавав до уряду відповідне подання .

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал постійного представника Кабінету міністрів України у Верховній Раді Тараса Мельничука.

Згідно з рішенням Кабміну, було звільнено:

Станіслава Гайдера Мечеславовича з посади заступника Міністра оборони України;

Людмилу Дараган Віталіївну з посади державного секретаря Міністерства оборони України;

Георгія Дубинського Петровича з посади заступника Міністра цифрової трансформації України.

Нікіта Нікітенко Сергійович був призначеним тимчасово виконуючим обов'язки державного секретаря Міноборони.

Зокрема уряд підтримав призначення:

Едема Адаманова Бекіровича заступником Міністра охорони здоров’я України;

Олександра Семенця Степановича заступником Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України;

Сергія Білецького Володимировича державним секретарем Міністерства розвитку громад та територій України.

Кадрові зміни

Як й згадувалось вище, сьогодні Умєров підписав подання до Кабінету міністрів щодо звільнення чотирьох заступників.

Також нагадаємо, що на початку вересня в уряді відбулись численні кадрові перестановки:

Зокрема лише нещодавно президент Володимир Зеленський оновив склад Ради національної безпеки і оборони (РНБО).