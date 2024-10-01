Кабмін звільнив двох замів Умєрова
Кабінет міністрів України підтримав звільнення двох заступників голови Міністерства оборони Рустема Умєрова. Останній, сьогодні, 1 жовтня, подавав до уряду відповідне подання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал постійного представника Кабінету міністрів України у Верховній Раді Тараса Мельничука.
Згідно з рішенням Кабміну, було звільнено:
- Станіслава Гайдера Мечеславовича з посади заступника Міністра оборони України;
- Людмилу Дараган Віталіївну з посади державного секретаря Міністерства оборони України;
- Георгія Дубинського Петровича з посади заступника Міністра цифрової трансформації України.
Нікіта Нікітенко Сергійович був призначеним тимчасово виконуючим обов'язки державного секретаря Міноборони.
Зокрема уряд підтримав призначення:
- Едема Адаманова Бекіровича заступником Міністра охорони здоров’я України;
- Олександра Семенця Степановича заступником Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України;
- Сергія Білецького Володимировича державним секретарем Міністерства розвитку громад та територій України.
Кадрові зміни
Як й згадувалось вище, сьогодні Умєров підписав подання до Кабінету міністрів щодо звільнення чотирьох заступників.
Також нагадаємо, що на початку вересня в уряді відбулись численні кадрові перестановки:
- Ольга Стефанішина очолила Міністерство юстиції;
- Андрій Сибіга став новим головою Міністерства закордонних справ;
- Герман Сметанін був призначений головою Мінстратегпрому.
Зокрема лише нещодавно президент Володимир Зеленський оновив склад Ради національної безпеки і оборони (РНБО).
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