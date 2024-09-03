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У Кабміні та ОП очікуються кадрові перестановки, - джерела

Вівторок 03 вересня 2024 13:09
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У Кабміні та ОП очікуються кадрові перестановки, - джерела Фото: Кабмін очікує ряд кадрових змін, ротації можливі і в ОП (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Мілан Лєліч, Марія Кучерявець

Цього тижня очікуються численні кадрові перестановки у Кабінеті Міністрів. Ротації можливі й у Офісі президента.

Про це повідомляють кілька співрозмовників РБК-України у парламенті.

Зокрема, нинішніх керівників Мінкульту, Мінветеранів та Мінспорту можуть бути призначені повноцінними міністрами.

Також на вакантну посаду голови Мінрегіону можуть призначити заступника голови ОП Олексія Кулебу, а керівника "Нафтогазу" Олексія Чернишова - на посаду голови Мінінфраструктури. Обговорюється також можливе звільнення Ростислава Шурми з посади заступника голови ОП, на його місце може бути призначений нинішній керівник Мінстратпрому Олександр Камишін.

На цьому перестановки у Кабміні можуть не закінчитись. За словами джерел РБК-Україна, пости можуть втратити глави МЗС, Мін'юсту, Мінекології, а також віце-прем'єр із реінтеграції Ірина Верещук.

Як очікується, фінальне рішення на Банковій буде ухвалено сьогодні. Завтра відбудеться засідання фракції СН, на якому його оголосять депутатам, у середу ж відбудеться серія звільнень у Кабміні. За призначення нових міністрів депутати візьмуться у четвер.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський під час своєї нещодавньої прес-конференції повідомив, що обговорює із прем’єр-міністром Денисом Шмигалем можливі кадрові зміни в уряді. Зокрема він заявив про необхідність вирішити питання з великою кількістю виконувачів обов'язків міністрів в Кабміні.

Додамо, що історія з можливими кадровими змінами в Кабміні тягнеться вже далеко не один місяць. Через що, як повідомляли РБК-Україна джерела, Верховній Раді доводилося переносити свої засідання аби був час на узгодження кадрових перестановок в уряді.

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Дмитро Кулеба Офіс президента Ірина Верещук Олексій Чернишов Ростислав Шурма
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У Кабміні та ОП очікуються кадрові перестановки, - джерела
У Кабміні та ОП очікуються кадрові перестановки, - джерела
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