У Кабміні та ОП очікуються кадрові перестановки, - джерела

Цього тижня очікуються численні кадрові перестановки у Кабінеті Міністрів. Ротації можливі й у Офісі президента.

Про це повідомляють кілька співрозмовників РБК-України у парламенті.

Зокрема, нинішніх керівників Мінкульту, Мінветеранів та Мінспорту можуть бути призначені повноцінними міністрами.

Також на вакантну посаду голови Мінрегіону можуть призначити заступника голови ОП Олексія Кулебу, а керівника "Нафтогазу" Олексія Чернишова - на посаду голови Мінінфраструктури. Обговорюється також можливе звільнення Ростислава Шурми з посади заступника голови ОП, на його місце може бути призначений нинішній керівник Мінстратпрому Олександр Камишін.

На цьому перестановки у Кабміні можуть не закінчитись. За словами джерел РБК-Україна, пости можуть втратити глави МЗС, Мін'юсту, Мінекології, а також віце-прем'єр із реінтеграції Ірина Верещук.

Як очікується, фінальне рішення на Банковій буде ухвалено сьогодні. Завтра відбудеться засідання фракції СН, на якому його оголосять депутатам, у середу ж відбудеться серія звільнень у Кабміні. За призначення нових міністрів депутати візьмуться у четвер.