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Кабмин уволил двух замов Умерова

Вторник 01 октября 2024 15:19
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Кабмин уволил двух замов Умерова Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Кабинет министров Украины поддержал увольнение двух заместителей главы Министерства обороны Рустема Умерова. Последний, сегодня, 1 октября, подавал в правительство соответствующее представление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал постоянного представителя Кабинета Министров Украины в Верховной Раде Тараса Мельничука.

Согласно решению Кабмина, были уволены:

  • Станислава Гайдера Мечеславовича с должности заместителя Министра обороны Украины;
  • Дараган Людмилу Витальевну с должности государственного секретаря Министерства обороны Украины;
  • Георгия Дубинского Петровича с должности заместителя Министра цифровой трансформации Украины.

Никита Никитенко Сергеевич был назначен временно исполняющим обязанности государственного секретаря Минобороны.

В частности правительство поддержало назначение:

  • Эдема Адаманова Бекировича заместителем Министра здравоохранения Украины;
  • Александра Семенца Степановича заместителем Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины;
  • Сергея Белецкого Владимировича государственным секретарем Министерства развития общин и территорий Украины.

Кадровые изменения

Как и упоминалось выше, сегодня Умеров подписал представление в Кабинет министров об увольнении четырех заместителей.

Также напомним, что в начале сентября в правительстве произошли многочисленные кадровые перестановки:

В частности, только недавно президент Владимир Зеленский обновил состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

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