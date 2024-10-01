Кабмин уволил двух замов Умерова

Кабинет министров Украины поддержал увольнение двух заместителей главы Министерства обороны Рустема Умерова. Последний, сегодня, 1 октября, подавал в правительство соответствующее представление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал постоянного представителя Кабинета Министров Украины в Верховной Раде Тараса Мельничука.