Кабмин уволил двух замов Умерова
Кабинет министров Украины поддержал увольнение двух заместителей главы Министерства обороны Рустема Умерова. Последний, сегодня, 1 октября, подавал в правительство соответствующее представление.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал постоянного представителя Кабинета Министров Украины в Верховной Раде Тараса Мельничука.
Согласно решению Кабмина, были уволены:
- Станислава Гайдера Мечеславовича с должности заместителя Министра обороны Украины;
- Дараган Людмилу Витальевну с должности государственного секретаря Министерства обороны Украины;
- Георгия Дубинского Петровича с должности заместителя Министра цифровой трансформации Украины.
Никита Никитенко Сергеевич был назначен временно исполняющим обязанности государственного секретаря Минобороны.
В частности правительство поддержало назначение:
- Эдема Адаманова Бекировича заместителем Министра здравоохранения Украины;
- Александра Семенца Степановича заместителем Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины;
- Сергея Белецкого Владимировича государственным секретарем Министерства развития общин и территорий Украины.
Кадровые изменения
Как и упоминалось выше, сегодня Умеров подписал представление в Кабинет министров об увольнении четырех заместителей.
Также напомним, что в начале сентября в правительстве произошли многочисленные кадровые перестановки:
- Ольга Стефанишина возглавила Министерство юстиции;
- Андрей Сибига стал новым главой Министерства иностранных дел;
- Герман Сметанин был назначен главой Минстратегпрома.
В частности, только недавно президент Владимир Зеленский обновил состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
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