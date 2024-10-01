У Міноборони відбулись кадрові зміни, Умєров звільнив чотирьох заступників

Голова Міністерства оборони Рустем Умєров підписав подання до Кабінету міністрів щодо звільнення чотирьох заступників. Причина пов'язана з необхідністю забезпечення чіткості та контрольованості процесів у відомстві під час воєнного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України .

Кадрові зміни

"Система Міністерства оборони України - Збройні сили, ГУР та ДССТ - під час воєнного стану є закритим периметром. Це означає, що всі процеси всередині мають бути чіткими та контрольованими. Будь-які зовнішні чи внутрішні спроби вплинути на них - неприпустимі", - пояснив міністр.

Як відзначив Умєров, якого цитує відомство, він підписав подання до Кабміну України щодо звільнення:

Станіслава Гайдера (заступник міністра оборони) - переходить на посаду керівника Офісу міністра;

Олександра Сергія (заступник міністра оборони);

Юрія Джигира (заступник міністра оборони);

Людмили Дараган (державний секретар Міністерства оборони України).

"Про нові призначення, включно із заступниками міністра, повідомлю окремо", - додав він.

Реформування системи оборонних закупівель

Також за словами голови відомства, "Спецтехноекспорт" переходить від Головного управління розвідки (ГУР) до Міністерства оборони. Було поставлено завдання щодо остаточного очищення системи закупівель у тісній співпраці з правоохоронними та антикорупційними органами.

Зокрема продовжуватиметься реформування Агентства оборонних закупівель (АОЗ) і Державного оператора тилу (ДОТ) з метою наближення процесів до стандартів НАТО.



"Найближчим часом будуть створені наглядові ради для обох структур. Подання до КМУ буде зроблено цього тижня", - відзначив Умєров.

Кадрові зміни

Перший тиждень вересня ознаменувався численними кадровими перестановками в Кабінеті міністрів. Як приклад, Рада підтримала призначення Ольги Стефанішиної на посаду міністра юстиції, а головою Міністерства закордонних справ (МЗС) став Андрій Сибіга. Тим часом новим очільником Мінстратегпрому став Герман Сметанін.

Зокрема нещодавно президент Володимир Зеленський оновив склад Ради національної безпеки і оборони.