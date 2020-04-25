Кабмин уволил Нефьодова, а Грузия пригрозила отозвать посла из Украины: новости за 24 апреля

Кабмин уволил глав таможни и налоговой, Грузия пригрозила отозвать посла из Украины в случае назначения Михаила Саакашвили на должность в украинском правительстве, в Украине могут начать массовое тестирование на антитела к коронавирусу. Подробнее о том, что произошло в пятницу, 24 апреля, - в материале РБК-Украина

Коронавирус в Украине и в мире

В Украине за сутки коронавирусом заболели 477 человек. На данный момент Минздрав называет ситуацию контролируемой. За все время пандемии в стране зафиксировано 7647 зараженных, выздоровел 601 больной, скончались от осложнений инфекции 193 украинца.

Украина может стать пятой страной в мире, где запустят массовую ИФА-диагностику для выявления антител к коронавирусу.

Правительство Чехии ослабило карантин и разрешило гражданам свободно перемещаться по стране, а также выезжать за ее пределы.

На сегодня для борьбы с пандемией коронавируса в мире разрабатывается более 100 потенциальных вакцин.

Государственный секретарь США Майк Помпео считает, что власти Китая могли знать о коронавирусе уже в ноябре 2019 года.

В Грузии не исключают пересмотр отношений с Украиной из-за Саакашвили

Назначение Михаила Саакашвили вице-премьером в украинском правительстве может осложнить отношения между Украиной и Грузией. Об этом заявил глава правящей партии "Грузинская мечта" Рати Ионатамишвили.

По его словам, назначение Саакашвили очень осложнит отношения Грузии и Украины, поскольку бывший президент Грузии находится в розыске.

Напомним, ранее премьер-министр Грузии Георгий Гахария назвал неприемлемым возможное назначение Саакашвили. Он заявил, что Грузия отзовет посла из Украины, если Михаил Саакашвили будет назначен на должность в украинском правительстве.

Кабмин уволил глав таможни и налоговой

На внеочередном заседании Кабинет министров Украины уволил Максима Нефедова с должности главы государственной таможенной службы.

Также Кабмин принял решение об увольнении Сергея Верланова с должности главы Государственной налоговой службы Украины.

Цушко претендует на должность замминистра финансов

Украинский политик Василий Цушко, который в разные времена был министром внутренних дел, возглавлял Минэкономики и Антимонопольный комитет, претендует на должность замминистра финансов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на декларацию кандидата в реестре НАПК.

Цушко в разные времена возглавлял МВД, Минэкономики и АМКУ. Также он в 2014 году баллотировался на пост президента Украины, однако снял свою кандидатуру до голосования.

Вербовщик задержанного генерала СБУ может быть фигурантом дела МН17

Международная группа журналистов-расследователей Bellingcat разоблачила личность фигуранта дела о крушении малазийского боинга рейса МН17 с позывным "Эльбрус". Об этом говорится в расследовании Bellingcat.

Сообщается, что под позывным "Эльбрус" в боевых действиях на Донбассе в 2014 году находился полковник Федеральной службы безопасности Российской Федерации Игорь Егоров. Он также является вербовщиком генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова.

Путин упростил предоставление гражданства России для украинцев

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, которым упрощается предоставление российского гражданства для граждан Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Сообщается, что теперь для вступления в российское гражданства не обязательно отказываться от имеющегося. Кроме того, для родившихся в СССР снимаются требования об обязательном проживании в России до подачи заявления и о подтверждении законного источника дохода.

Грозы, дожди и похолодание: синоптики предупредили о резкой смене погоды на выходных

Погода в Украине на выходных начнет портиться и синоптики прогнозируют резкое снижение температуры воздуха. Часть областей в субботу накроет грозами и ливнями, а в воскресенье циклон захватит всю Украину.

Как сообщила синоптик Наталка Диденко, в субботу в Украину придет циклон Walli, и не один, а с атмосферными фронтами.