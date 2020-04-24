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В Чехии ослабили карантин и разрешили выезжать за пределы страны

Новости » Коронавирус     24.04.2020 - 04:37
В Чехии ослабили карантин и разрешили выезжать за пределы страны
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ограничения будут сняты с 24 апреля

Правительство Чехии ослабило карантин и разрешило гражданам свободно перемещаться по стране, а также выезжать за ее пределы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Prague morning.

Карантин ослабят уже с 24 апреля. Ограничения действовали больше месяца, с 16 марта.

"Мы приняли решение отменить с пятницы, 24 апреля, запрет на свободное передвижение граждан в Чехии", - сообщил министр здравоохранения Адам Войтех.

Также с пятницы жители страны смогут выезжать за границу. При возвращении в страну нужно будет предъявить медицинское подтверждение о негативном результате анализа на коронавирус или соблюдать двухнедельный домашний карантин.

Ранее сообщалось, что правительство Чехии рассматривает возможность сокращения на две недели плана по ослаблению карантина.

РБК-Украина писало, что правительство Чехии представило план поэтапного выхода из карантина. Всего он включает пять этапов ослабления. Полный выход из карантина согласно плану планируется на 8 июня.

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