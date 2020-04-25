Кабмін звільнив Нефьодова, а Грузія пригрозила відкликати посла з України: новини за 24 квітня

Кабмін звільнив глав митниці і податкової, Грузія пригрозила відкликати посла з України в разі призначення Михайла Саакашвілі на посаду в українському уряді, в Україні можуть почати масове тестування на антитіла до коронавірусу. Детальніше про те, що сталося в п'ятницю, 24 квітня, - в матеріалі РБК-Україна

Коронавірус в Україні та в світі

За добу в Україні на коронавірус захворіли 477 осіб. На даний момент МОЗ називає ситуацію контрольованою. За весь час пандемії в країні зафіксовано 7647 заражених, одужав 601 хворий, померли від ускладнень інфекції 193 українця.

Україна може стати пʼятою країною у світі, де запустять масову ІФА-діагностику для виявлення антитіл до коронавірусу.

Уряд Чехії послабив карантин і дозволив громадянам вільно переміщатися по країні, а також виїжджати за її межі.

На сьогодні для боротьби з пандемією коронавірусу у світі розробляється більше 100 потенційних вакцин.

Державний секретар США Майк Помпео вважає, що влада Китаю могла знати про коронавірус вже в листопаді 2019 року.

У Грузії не виключають перегляд відносин з Україною через Саакашвілі

Призначення Михайла Саакашвілі віце-прем'єром в українському уряді може ускладнити відносини між Україною та Грузією. Про це заявив голова правлячої партії "Грузинська мрія" Раті Іонатамішвілі.

За його словами, призначення Саакашвілі дуже ускладнить відносини Грузії іта України, оскільки колишній президент Грузії перебуває в розшуку.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Грузії Георгій Гахарія назвав неприйнятним можливе призначення Саакашвілі. Він заявив, що Грузія відкликає посла з України, якщо Михайло Саакашвілі буде призначений на посаду в українському уряді.

Кабмін звільнив глав митниці та податкової

На позачерговому засіданні Кабінет міністрів України звільнив Максима Нефьодова з посади голови державної митної служби.

Також Кабмін прийняв рішення про звільнення Сергія Верланова з посади голови Державної податкової служби України.

Цушко претендує на посаду заступника міністра фінансів

Український політик Василь Цушко, який у різні часи був міністром внутрішніх справ, очолював Мінекономіки і Антимонопольний комітет, претендує на посаду заступника міністра фінансів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на декларацію кандидата в реєстрі НАЗК.

Цушко в різні часи очолював МВС, Мінекономіки та АМКУ. Також він в 2014 році балотувався на пост президента України, проте зняв свою кандидатуру до голосування.

Вербувальник затриманого генерала СБУ може бути фігурантом справи МН17

Міжнародна група журналістів-розслідувачів Bellingcat викрила особистість фігуранта справи про катастрофі малазійського боїнга рейсу МН17 з позивним "Ельбрус". Про це йдеться в розслідуванні Bellingcat.

Повідомляється, що під позивним "Ельбрус" у бойових діях на Донбасі у 2014 році перебував полковник Федеральної служби безпеки Російської Федерації Ігор Єгоров. Він також є вербувальником генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова.

Путін спростив надання громадянства Росії для українців

Президент Росії Володимир Путін підписав федеральний закон, яким спрощується надання російського громадянства для громадян України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Повідомляється, що тепер для вступу в російське громадянства не обов'язково відмовлятися від наявного. Крім того, для народжених в СРСР знімаються вимоги про обов'язкове проживання в Росії до подачі заяви про підтвердження законного джерела доходу.

Грози, дощі та похолодання: синоптики попередили про різку зміну погоди на вихідних

Погода в Україні на вихідних почне псуватися і синоптики прогнозують різке зниження температури повітря. Частина областей в суботу накриє грозами та зливами, а в неділю циклон захопить всю Україну.

Як повідомила синоптик Наталка Діденко, в суботу в Україну прийде циклон Walli, і не один, а з атмосферними фронтами.