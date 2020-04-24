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Грузия пригрозила отозвать посла из Украины в случае назначения Саакашвили

Новости » Политика     24.04.2020 - 14:58
Грузия пригрозила отозвать посла из Украины в случае назначения Саакашвили
Фото: Георгий Гахария (rustavi2.ge)

Грузинский премьер назвал назначение Саакашвили неприемлемым для Тбилиси

Грузия отзовет посла из Украины, если Михаил Саакашвили будет назначен на должность в украинском правительстве. Об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария, передает "Эхо Кавказа".

По его словам, со стороны Украины, как стратегического партнера Грузии, "категорически неприемлемо" назначать Саакашвили на высокую должность, поскольку он осужден за тяжелое преступление и находится в розыске.

"Если такое решение будет принято, мы, как минимум, отзовем посла из Киева для консультаций", - заявил Гахария.

Напомним, ранее о возможном отзыве посла из Украины сообщили грузинские СМИ. Также сообщалось, что власти в Тбилиси недовольны решением президента Украины Владимира Зеленского назначить Саакашвили на должность вице-премьер-министра по реформам.

Отметим, предполагалось, что назначение Саакашвили смогут проголосовать уже сегодня в Верховной раде после консультаций фракции "Слуга народа", однако голосование перенесли. Сегодня бывший президент Грузии заявил, что на должности в украинском правительстве будет заниматься переговорами с Международным валютным фондом.

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