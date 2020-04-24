Кабмин уволил главу Гостаможни

Фото: Максим Нефедов (kmu.gov.ua)

Данное решение было принято на внеочередном заседании Кабмина

На внеочередном заседании Кабинет министров Украины уволил Максима Нефедова с должности главы государственной таможенной службы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение народного депутата Алексея Гончаренко в Telegram.

Также в ходе заседание были уволены заместители Нефедова - Роберт Зелди, Денис Шендрик и Сергей Петухов.

Напомним, 5 июля прошлого года Кабинет министров назначил Максима Нефедова главой Государственной таможенной службы. Выступая перед назначением, Нефедов предложил сократить количество региональных таможен.

Как сообщало РБК-Украина, Комиссия высшего корпуса государственной службы 25 июня рекомендовала Кабинету министров назначить председателем Государственной таможенной службы первого заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефедова.

Кроме того, Кабинет министров назначил Александра Порхуна первым заместителем министра по делам ветеранов.