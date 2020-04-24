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Кабмин уволил Верланова с должности главы Налоговой службы

Новости » Политика     24.04.2020 - 19:42
Кабмин уволил Верланова с должности главы Налоговой службы
Фото: Сергей Верланов (tax.gov.ua)

Также уволен заместитель Верланова Венциковский

Кабинет министров принял решение об увольнении Сергея Верланова с должности главы Государственной налоговой службы Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение народного депутата Алексея Гончаренко в Telegram.

Также нардеп сообщил, что правительство уволило с должности заместителя главы Государственной налоговой службы Дмитрия Венциковского.

Напомним, Верланов занимал должность главы Налоговой службы с конца апреля 2019 года, после того, как было принято решение о разделении Государственной фискальной службы.

Также сообщалось, что Кабмин уволил главу Государственной таможенной службы Максима Нефьодова. Также в ходе заседание были уволены заместители Нефедова - Роберт Зелди, Денис Шендрик и Сергей Петухов.

Кроме этого РБК-Украина писало, что Верховная рада может проголосовать за назначение Михаила Саакашвили на должность вице-премьера по реформам на следующей неделе. Рассмотрение кандидатуры Саакашвили в парламенте планируется на 30 апреля. При этом в случае назначения Саакашвили, Грузия может отозвать своего посла из Украины.

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