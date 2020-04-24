Цушко претендует на должность замминистра финансов

Фото: Василий Цушко (УНИАН)

Цушко в разные времена возглавлял МВД, Минэкономики и АМКУ

Украинский политик Василий Цушко, который в разные времена был министром внутренних дел, возглавлял Минэкономики и Антимонопольный комитет, претендует на должность замминистра финансов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на декларацию кандидата в реестре НАПК.

В своей декларации он указал участки в Киевской и Одесской областях, а также квартиру в столице и автомобиль Infiniti FX35 2006 года выпуска. Также он указал последнюю зарплату в размере чуть более 8 000 гривен (за 2019 год) и должность замглавы Социалистической партии.

Отметим, Цушко в 2014 году баллотировался на пост президента Украины, однако снял свою кандидатуру до голосования.

В марте 2014 года Верховная рада со второй попытки уволила его с должности главы Антимонопольного комитета Украины. За месяц до этого он подал заявление по собственному желанию. Он возглавлял Антимонопольный комитет с декабря 2010 года.

Цушко был народным депутатом нескольких созывов с 1994 по 2006 годы, возглавлял Одесскую областную государственную администрацию с 2005 по 2006 годы. Занимал пост министра внутренних дел Украины (2006-2007) и министра экономики (2010).