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Вербовщик задержанного генерала СБУ может быть фигурантом дела МН17

Новости » Общество     24.04.2020 - 18:46
Вербовщик задержанного генерала СБУ может быть фигурантом дела МН17
Фото: катастрофа MH17 (twitter.com/UkrEmbLondon)

Полковник ФСБ Игорь Егоров находился на Донбассе под позывным "Эльбрус", а также является вербовщиком генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова

Международная группа журналистов-расследователей Bellingcat разоблачила личность фигуранта дела о крушении малазийского боинга рейса МН17 с позывным "Эльбрус". Об этом говорится в расследовании Bellingcat.

Сообщается, что под позывным "Эльбрус" в боевых действиях на Донбассе в 2014 году находился полковник Федеральной службы безопасности Российской Федерации Игорь Егоров. Он был направлен на Донбасс в качестве координатора штаба в Луганске, который был создан для контроля над ситуацией и прекращения внутренних конфликтов боевиков.

"Эльбрус" был включен в список фигурантов дела МН17 совместной расследовательской группой (JIT) как представитель военного командования РФ, который прибыл на Донбасс в те дни, когда туда также был доставлен "Бук", которым сбили самолет.

Вербовщик задержанного генерала СБУ может быть фигурантом дела МН17

Недавно Служба безопасности Украины задержала генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, который был завербован спецслужбами РФ и готовил теракты в Украине. Куратором Шайтанова в СБУ назвали полковника ФСБ Игоря Егорова.

Ранее РБК-Украина писало, что адвокат потерпевших по делу о рейсе МН17 Джерри Скиннер заявил, что установка ЗРК "Бук", которая вероятно сбила самолет рейса МН17, не могла покинуть территорию РФ, разрешение дал именно президент РФ Владимир Путин.

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