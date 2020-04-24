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В Грузии не исключают пересмотр отношений с Украиной из-за Саакашвили

Новости » Политика     24.04.2020 - 16:43
В Грузии не исключают пересмотр отношений с Украиной из-за Саакашвили
Фото: Михаил Саакашвили (РБК-Украина)

Назначение Саакашвили может осложнить отношения между странами

Назначение Михаила Саакашвили вице-премьером в украинском правительстве может осложнить отношения между Украиной и Грузией. Об этом заявил глава правящей партии "Грузинская мечта" Рати Ионатамишвили, передает "Радио Свобода".

По его словам, назначение Саакашвили очень осложнит отношения Грузии и Украины, поскольку бывший президент Грузии находится в розыске.

"Я не исключаю, что в повестке дня станет и вопрос о пересмотре дипломатических отношений, несмотря на то, что связь между двумя странами для нас очень ценна", - заявил Ионатамишвили, выступая от имени фракции.

Напомним, ранее премьер-министр Грузии Георгий Гахария назвал неприемлемым возможное назначение Саакашвили.

"Если такое решение будет принято, мы, как минимум, отзовем посла из Киева для консультаций", - заявил Гахария.

В то же время в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что еще не получали никаких официальных писем от грузинской стороны. Ожидается, что Верховная рада проголосует за назначение Саакашвили на следующей неделе.

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