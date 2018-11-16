Кабмин подготовил закон об отсрочке перехода к накопительным пенсиям еще на год

Иллюстративное фото (РБК-Украина, Виталий Носач)

Введение накопительного пенсионного страхования должно было начаться с 1 января

Кабинет министров Украины утвердил и направил на рассмотрение Верховной рады проект закона об отсрочке до 1 января 2020 года внедрение системы обязательного накопительного пенсионного страхования. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Громадське".

Так, указанные законодательные изменения содержатся в тексте законопроекта, который есть в распоряжении "Громадського".

Отметим, что согласно действующему законодательству, введение накопительного пенсионного страхования должно было начаться с 1 января 2019 года.

Указано также, что в документе предлагаются изменения по стоимости доставки пенсий ПАО "Укрпочта", при этом расходы предлагается покрывать из госбюджета.

"В случае недостаточности указанных средств их финансирования на сумму, которой не хватает для полного покрытия расходов на выплату и доставку таких пенсий, осуществляется за счет средств государственного бюджета Украины", - отмечается в проекте.

Концепция накопительного уровня пенсионной системы заключается в том, что каждый гражданин будет откладывать средства на свою собственную пенсию. Вместе с тем предполагается, что в течение времени трудовой деятельности пенсионные сбережения украинцев будут умножаться за счет инвестиций. Ожидается, что это создаст дополнительный инвестиционный ресурс в экономике Украины.

Напомним, вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что в Украине есть все условия для запуска накопительной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования. "Там надо внести точечные изменения по защите накоплений граждан в государственных Пенсионных фондах во втором уровне страхования, но в целом, пенсионная система готова к внедрению второго уровня", - рассказал он.

РБК-Украина ранее писало, что Министерство социальной политики Украины не уверено в введении накопительного уровня пенсионной системы с 2019 года.

Добавим также, комитет ВР по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения в марте рекомендовал парламенту принять за основу законопроект № 6677 о введении накопительной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования.