В Кабмине рассказали, когда заработает накопительная система пенсий

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Пенсионная система Украины готова к внедрению второго уровня

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко рассказал, когда в Украине заработает накопительная система общеобязательного государственного пенсионного страхования. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "5 канал".

По его словам, пенсионная система Украины готова к внедрению второго уровня.

"Второй уровень - это следующий этап пенсионной реформы. Сейчас рассматривается несколько моделей внедрения второго уровня", - сказал Розенко.

Также он отметил, что украинцы будут иметь достойные зарплаты и пенсии только тогда, когда в Украине заработает трехуровневая пенсионная система.

По мнению Розенко, вопрос введение второго уровня - это вопрос политической воли.

"Я бы уже рискнул ввести второй уровень пенсионной реформы еще два года назад, когда я еще был министром социальной политики. Наше министерство разработало соответствующий законопроект, который внесли в ВР. Но откладывали, откладывали. Безусловно, вопрос введение второго уровня - это исключительно вопрос политической воли. Все условия для внедрения второго уровня в Украине, я убежден, созданы. Да, там надо внести точечные изменения по защите накоплений граждан в государственных Пенсионных фондах во втором уровне страхования, но в целом, пенсионная система готова к внедрению второго уровня", - рассказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство социальной политики Украины не уверено в вероятности введения накопительного уровня пенсионной системы с 2019 года.