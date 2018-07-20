Минсоцполитики не уверено в введении накопительного уровня пенсионной системы с 2019

Парламент сорвал сроки принятия законопроектов для пенсионной реформы

Министерство социальной политики Украины не уверено в вероятности введения накопительного уровня пенсионной системы с 2019 года. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Реформа на паузе: украинцев снова оставляют без накопительной пенсии".

Отметим, перед выходом на каникулы Верховная рада так и не рассмотрела законопроекты для запуска накопительного уровня пенсионной системы. Согласно принятого прошлой осенью закона о повышении пенсий, правительство должно было создать правила работы накопительного уровня до 1 июля 2018. Закон также устанавливает, что с января 2019 года украинцы должны перечислять взносы на персональные накопительные счета.

В связи со срывом сроков принятия необходимых законопроектов, в Министерстве социальной политики в ответе на запрос РБК-Украина не смогли оценить вероятность введения накопительного уровня со следующего года, как это предусмотрено законом, уточнив лишь, что для этого "необходимо определенное время".

Напомним, комитет Верховной рады Украины по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения еще в марте рекомендовал парламенту принять за основу законопроект № 6677 о введении накопительной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования.