Табуни "Шахедів" над Україною: Росія від ранку атакує дронами

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та моніторингові канали.

Станом на 12:00 повітряна тривога через загрозу дронів була оголошена у Сумській, Чернігівській, Черкаській, Вінницькій, а також частинах Київської, Кіровоградської, Херсонської, Миколаївської, Одеської, Хмельницької та Житомирської областей.

За даними моніторингових каналів, над територією країни зараз перебувають десятки російських дронів. При цьому у соцмережах пишуть, що українці спостерігають "цілі табуни" ворожих "Шахедів".

Крім того, моніторингові канали зафіксували передислокацію двох бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья" на аеродром "Енгельс". Не виключено, що під час передислокації можуть відбутися пуски ракет.

Наслідки атаки

Оновлено о 12:50

За даними ОВА, на Черкащині уламки БпЛА впали на дитячий садок.

В області працюють сили ППО. У Золотоніському районі уламками БпЛА та вибуховою хвилею пошкоджено дитячий садок. У будівлі - повибивало вікна. Травмованих немає.

Діти з персоналом закладу перебували в укритті.

Попередньо, пошкоджено також три приватні будинки, повідомив очільник області Ігор Табурець.

Оновлено о 13:00

У Богодухові Харківської області ворожий безпілотник атакував підприємство харчової промисловості, внаслідок чого постраждали четверо працівників.

За даними прокуратури, 1 травня близько 10:00 російські війська завдали удару по місту, попередньо із застосуванням БпЛА типу "Молнія".

Влучання зафіксували по території одного з харчових підприємств. У результаті атаки було пошкоджено виробничий цех.

Фото: ворожий БпЛА вдарив по харчовому підприємству у Богодухові

Оновлено о 13:13

Сьогодні вдень у Тернополі лунають вибухи, місто перебуває під атакою дронів.

Перед тим міський голова Сергій Надал повідомив, що напрямку області і міста рухається велика кількість ворожих БпЛА.

Нічна атака РФ на Україну

З вечора 30 квітня і до ранку 1 травня російська армія запустила по Україні понад 200 ударних дронів різних типів. Серед них і реактивні "Шахеди", і "Італмаси", і "Гербери".

За ніч протиповітряна оборона збила та подавила 190 ворожих дронів. Однак 20 безпілотників все ж влучили по 14 локаціях.