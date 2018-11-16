Кабмін підготував закон про відстрочку переходу до накопичувальних пенсій ще на рік

Ілюстративне фото (РБК-Україна, Віталій Носач)

Запровадження накопичувального пенсійного страхування мало розпочатися з 1 січня

Кабінет міністрів України затвердив та спрямував на розгляд Верховної ради проекту закону про відстрочку до 1 січня 2020 року запровадження системи обов’язкового накопичувального пенсійного страхування. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Громадське".

Так, вказані законодавчі зміни містяться у тексті законопроекту, який є у розпорядженні "Громадського".

Зазначимо, що згідно з чинним законодавством, запровадження накопичувального пенсійного страхування мало розпочатися з 1 січня 2019 року.

Вказано також, що у документі пропонуються зміни щодо вартості доставки пенсій ПАО "Укрпошта", при цьому витрати пропонується покривати з держбюджету.

"У разі недостатності вказаних коштів їх фінансування на суму, якої не вистачає для повного покриття витрат на виплату та доставку таких пенсій, здійснюється за рахунок коштів державного бюджету України", - зазначається у проекті.

Концепція накопичувального рівня пенсійної системи полягає у тому, що кожен громадянин буде відкладати кошти на свою власну пенсію. Разом з тим передбачається, що протягом часу трудової діяльності пенсійні заощадження українців будуть примножуватись за рахунок інвестицій. Очікується, що це створить додатковий інвестиційний ресурс в економіці України.

Нагадаємо, віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко заявив, що в Україні є усі умови для запуску накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування. "Там треба внести точкові зміни щодо захисту накопичень громадян у державних Пенсійних фондах у другому рівні страхування, але в цілому, пенсійна система готова до впровадження другого рівня", - розповів він.

РБК-Україна раніше писало, що Міністерство соціальної політики України не впевнене у введенні накопичувального рівня пенсійної системи з 2019 року.

Додамо також, комітет ВР з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення у березні рекомендував парламенту прийняти за основу законопроект № 6677 про введення накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування.